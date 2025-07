"Se maquillan los datos de las camareras de piso y hay que decir la verdad"

La comisión permanente de la Plataforma por las camareras de piso y limpiadoras 'Las grandes olvidadas', perteneciente a la federación de mujeres 'Sol Rural' de La Barca, ha mantenido este martes una reunión informativa con la diputada nacional del PSOE, la jerezana Mamen Sánchez. Esta nueva de contacto se ha centrado en conocer y debatir el nuevo decreto ley sobre la jubilación anticipada.

Tal como ha explicado Francisca Gago, como portavoz del colectivo, el acto ha sido informativo y muy participativo y la diputada "nos ha animado a poner en marcha el proceso para cumplir los plazos y que se cumplen las condiciones exigidas".

Asimismo, Mamen Sánchez se ha comprometido "a colaborar en todo lo posible para que la profesión de camareras de piso sea considerada en este proceso, puesto que está en la mente de todos los participantes las condiciones de trabajo de estas profesionales en lucha desde hace más de 20 años debido a sus condiciones de trabajo".

A juicio de la Plataforma, la realidad de este sector profesional es que "se maquillan los datos y que se da por hecho que en la carga de trabajo entran veinte habitaciones de dos camas todo el año". Sin embargo, la realidad es que "estas habitaciones tienen entre dos y cinco camas, cunas, sofás adosados que hay que abrir y cerrar...etc". De este modo, la carga real de estas trabajadoras es muy diferente.

Ante esta situación, las afectadas recalcan que "el estudio ergonómico lo primero que tenía que decir es esta realidad, pero no hay inspectores que vigilen si se cumplen los convenios y se da por sentado que se cumplen cuando no es así. Se saltan lo que es evidente para favorecer a los empresarios". Además, "esto afecta a toda España, no sólo a Cádiz...". Por ello, hacen hincapié en la importancia de destapar la realidad laboral de este sector ante un decreto que "tiene unas exigencias para que se reconozca a determinadas profesiones como candidatas al reconocimiento de la jubilación anticipada".

Hay que recordar que el Real Decreto 402/2025 regula la posibilidad de jubilación a los 58 años. Una vez publicado, hay abierto un plazo de tres meses, hasta el 17 de septiembre, para que las organizaciones sindicales y patronales presenten los estudios sobre los colectivos que cumplan las condiciones para poder acogerse a esta regulación. Será entonces cuando el Gobierno estudie durante seis meses las propuestas y califique las profesiones que puedan acogerse a esta jubilación anticipada.

Por estos motivos, es fundamental el trabajo de los sindicatos en estos tres meses, "para que las camareras de piso se incluyan en este grupo y puedan acogerse a la jubilación". Tal como explican "es una puerta abierta para la esperanza de que estas mujeres puedan conseguir esta parte de sus reivindicaciones".

Desde la Plataforma recuerdan que, por otro lado, se acaba de aprobar el nuevo convenio colectivo de Hostelería de la Provincia de Cádiz, "que deja la opción de poder negociar la medición de las cargas de trabajo y las medidas necesarias para atenuar dichas cargas". "Es fundamental que una vez se hagan estas mediciones, se elaboren estudios que exijan el cumplimiento de unas cargas de trabajo ajustadas a la normativa de prevención de riesgos laborales y establecer la obligatoriedad, como ya exigen otros convenios colectivos, que en los centros de trabajo haya un personal técnico en prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud que vigile el cumplimiento de estas cargas y que obligue a la ampliación de plantilla, en caso de exceso de trabajo; no consintiendo que se cargue sobre estas trabajadoras el exceso".