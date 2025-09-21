El cambio de tiempo llega a Jerez con un descenso de las temperaturas

La entrada de un frente atlántico por el noroeste de la península generará un notable descenso de las temperaturas en buena parte del país incluida la comunidad de Andalucía en la que en puntos, como en Jerez de la Frontera, los termómetros caerán hasta los 28 grados centígrados.

Tras, prácticamente, una semana con fuerte calor, en la que los valores máximos, alcanzaron los 38º, este domingo empezaremos a notar la influencia de una vaguada atlántica que originará nubes altas, cielos nubosos y una bajada importante y generalizada de las temperaturas.

Según contempla la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, los termómetros comenzarán a bajar hoy hasta los 32º y seguirán cayendo mañana hasta los mencionados 28º.

Además este frente traerá cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones que podrían dejar hoy mismo lluvias en el tercio oriental de Andalucía. Aquí, en Jerez de la Frontera, ese agua podría reaparecer esta semana a partir del miércoles 24 de septiembre, jornada festiva en nuestra ciudad por el día de la Patrona, la Virgen de la Merced.

Las mínimas alternarán estos días entre los 19º y los 12º. Los vientos soplarán moderados de componente oeste, rolando a dirección este a partir del martes por la tarde.

Predicción del tiempo en España a partir del lunes 22 de septiembre

La semana del 22 al 28 de septiembre se presenta con unas temperaturas inferiores a las normales para la época del año en la mitad norte peninsular y en los archipiélagos.

En el sur de la Península, incluida Andalucía, estarán en torno al promedio normal. Las lluvias serán en general escasas, inferiores a las habituales, salvo en el área mediterránea y, especialmente, Baleares. En estas zonas se podrán producir chubascos tormentosos.

El pronóstico para la semana del 29 al 5 de octubre está sujeto a más incertumbre al tratarse de un plazo más lejano y podría variar significativamente. Con los datos actualmente disponibles, es probable que se trate de una semana con temperaturas superiores a las normales de la época del año y, de nuevo, con pocas lluvias en la mayor parte de la Península.

Para la semana del 5 al 12 de octubre no se puede dar todavía un pronóstico, más allá de que las temperaturas en zonas del este peninsular y Baleares estén ligeramente por encima de lo normal.