El sorteo de La Primitiva deja un premio de 50.000 euros en Jerez

Imagen del despacho receptor de la avenida Caballero Bonald donde fue vendido el boleto acertante

El sorteo de La Primitiva celebrado este pasado sábado día 20 dejó un boleto acertante sellado en Jerez de la Frontera con un premio de 50.397 euros.

El afortunado ganador validó la apuesta en el despacho Receptor nº 42.120 de Jerez ubicado en la avenida José Manuel Caballero Bonald 1 Local 11, cerca de la Barriada de La Granja.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado ayer estuvo formada por los números 34, 39, 20, 35, 32 y 38.

El número complementario es el 43, el reintegro el 0 y el Joker, 3375423. La recaudación ha ascendido a 9.665.732 euros.

En el sorteo de La Primitiva no hubo boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.100.000,00 euros.

Tres acertantes más de Segunda Categoría

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) además de el de Jerez existen otros tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 11.800 de Sant Pere de Ribes (Barcelona); en el nº 44.845 de Tinajo (Las Palmas) y en el nº 51.965 de Torremolinos (Málaga), premiados cada uno con 50.397 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 146 boletos acertantes premiados cada uno con 2.531,38 euros.

En el sorteo del JOKER de hoy existe un boleto acertante de Primera Categoría con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en el Despacho Receptor no 57.825 de Oviedo (Asturias), situado en La Corredoría Baja, 154.

La Bonoloto deja 147.000 euros en Oviedo

Por otro lado, la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado también este pasado sábado, 20 de septiembre, estuvo formada por los números 34, 9, 39, 7, 12 y 38.

El número complementario es el 31 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.359.624,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar un millón de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 147.290 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 57.055 de Oviedo (Asturias), situado en Padre Buenaventura de Paredes, 2 Bajo.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 66 boletos acertantes, que recibirán 1.115 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.283 boletos acertantes, que recibirán 25,79 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 81.345 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.