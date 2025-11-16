Importantes cambios en el sentido de la circulación de la barriada Pío XII en Jerez
Espinar avanza que se repasarán las marcas viales, se instalarán bolardos y se realizarán mejoras en el arbolado de la plaza de la Amargura y en el parque infantil de este barrio
El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, ha mantenido un encuentro con representantes de la asociación de vecinos de la barriada Pío XII y plaza de la Amargura, para tratar sobre diversas intervenciones que el Ayuntamiento está realizando o va a acometer próximamente en esta zona céntrica de la ciudad en materia de movilidad e infraestructura.
En este encuentro, Espinar ha avanzado que de aquí a final de año, el Ayuntamiento va a intensificar las tareas en materia de movilidad. Por un lado, se repasarán las marcas viales y se instalarán bolardos para evitar el aparcamiento irregular. Igualmente, en esta reunión con los representantes de los vecinos, se han consensuado cambios en el sentido de la circulación para evitar colapsos y facilitar el tránsito por las calles, evitando problemas para el tráfico en general y muy especialmente para los camiones de recogida de residuos sólidos urbanos.
En lo que se refiere a medio ambiente, el teniente de alcaldesa se ha referido a que el Ayuntamiento va a actuar próximamente en el arbolado de la zona ajardinada de la plaza de la Amargura y a que por otro lado, también se va a mejorar el suelo del parque infantil, que se encuentra muy deteriorado.
Espinar ha agradecido la participación de este colectivo y su interés en la mejora de la ciudad porque “el diálogo constante y el compromiso mutuo entre los gobernantes y la ciudadanía es un signo de buena salud democrática”. Por su parte, los representantes vecinales han agradecido “la escucha activa del gobierno municipal”.
