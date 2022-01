Un camiseta de Jerez para Martínez-Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido este jueves en Madrid un recuerdo muy jerezano. Durante una entrevista le han regalado una camiseta de la empresa jerezana Gloria Vendimia.

El concejal del PP, Jaime Espinar, se ha hecho eco del divertido momento a través de redes sociales. En las imágenes difundidas puede verse al alcalde del PP sosteniendo una camiseta en la que puede leer 'No me enfado pero me da coraje'.

El alcalde popular haciendo gala de su habitual sentido del humor no ha dudado en mostrar el regalo ante los periodistas y visitantes de Fitur. Posteriormente, la propia marca ha difundido la imagen de dicho momento junto al mensaje 'Duras imágenes, pa qué negarlo', a la vez que han asegurado 'Eso es lo que nos pasa con su cara', señalando el eslogan de 'No me enfado pero me da coraje'.

'Gloria Vendimia' es la marca de los jóvenes Álvaro R. Doña y Amaro de la Calle (1994), periodista e historiador, respectivamente. Tal como ellos mismo cuentan, eran creadores (y redactores) de la web de noticias satíricas de Jerez Diario de Los Jereles, pero no fue hasta junio de 2019 cuando pusieron en marcha la empresa en la que venden camisetas y otras prendas personalizadas con mensajes muy jerezanos.