El Ayuntamiento de Guadalcacín ha presentado este jueves la campaña de incentivación del comercio local con la que se completa la batería de medidas con las que se pretende colaborar con la recuperación del sector comercial, empresarial y hostelero de la localidad.

"Compra en Guadalcacín, aquí mismo lo tienes", ha explicado Nieves Mendoza, "pretende poner en valor la diversidad de la oferta comercial de la entidad local, pero también agradecer a quienes día a día apoyan con su pequeña compra diaria la economía local y, sobre todo, hacerlo desde la propia calle, recuperando los espacios habituales, que tan en segundo plano han estado con motivo de la pandemia donde, por necesidad, ha prevalecido el espacio virtual, al que todavía hay muchas personas que no acceden".

La campaña contempla cartelería en mupis, banderolas en las salidas de la población, un plano hostelero y comercial, la primera vez que se realiza y que también se trasladará a la web, y señalética de suelo que se repartirá entre todos los establecimientos para promover la distancia social. Eso sí, con un claro mensaje a la ciudadanía que pueda leerlo mientras espera: "gracias por comprar en Guadalcacín".

La alcaldesa, Nieves Mendoza, ha explicado, además, que "nuestro objetivo no es sólo incentivar el comercio local sino también extender la idea de que Guadalcacín es un espacio comercial abierto cómodo y de fácil aparcamiento para realizar compras, tapear o hacer uso de las empresas de servicios que tenemos; de la misma manera que ya hay muchas personas usuarias que se desplazan a nuestro teatro por su calidad".

Esta campaña se suma a las ayudas en forma de exención de tasas y directas que el Ayuntamiento está haciendo llegar estos días también, y que suman más de 30.000 euros que llegarán a más de medio centenar de negocios.

Como ya indicó la alcaldesa, Nieves Mendoza, cuando hace algunas semanas anunció la puesta en marcha de estas ayudas, para el sector comercial y hostelero, "a pesar de que el Ayuntamiento de Guadalcacín no tiene competencias en esta materia, sentíamos la necesidad de devolver a nuestro tejido empresarial y comercial parte de lo mucho que aporta cada día a nuestro pueblo y, afortunadamente, la adecuada gestión de nuestros recursos nos ha permitido disponer de estas ayudas directas para el sector comercial y hostelero que tanto está pasando en estas semanas".

La alcaldesa ha aprovechado para pedir a todos los presentes, "que hagamos las cosas bien, que esto no ha terminado y no puede ser una feria y el primer punto preventivo está en nosotros mismos”, y para confirmar que "La Feria de Guadalcacín y la Carrera de Tractores no se celebrarán este año"