El campus de la UCA en Jerez suspende la actividad presencial este viernes 6 de febrero por el temporal

La Universidad de Cádiz, ante el episodio meteorológico excepcionalmente adverso que sigue atravesando la provincia, suspende nuevamente la actividad presencial para este viernes 6 de febrero en todos sus centros e instalaciones.

Desde la institución se subraya que, pese a las dificultades que esta situación puede ocasionar, la prioridad sigue siendo" garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, evitando desplazamientos innecesarios y los riesgos asociados a las actuales condiciones meteorológicas".

La Universidad de Cádiz agradece la capacidad de adaptación y el compromiso demostrados durante estos días tanto por el personal docente e investigador (PDI) y el personal técnico de gestión, administración y servicios (PTGAS), como por el estudiantado, y recuerda que el protocolo establecido se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

En este sentido, los centros e instalaciones universitarias no desarrollarán actividad presencial, y cada centro informará al estudiantado sobre la reorganización de exámenes y de las actividades académicas previstas. Asimismo, el PDI continuará trasladando a modalidad online la docencia y las actividades programadas, mientras que el PTGAS mantendrá la prestación de los servicios mínimos y el trabajo no presencial, conforme a las instrucciones de Gerencia.

La institución apela a la responsabilidad colectiva, que en estos momentos resulta especialmente relevante, e insiste en la importancia de cuidar la seguridad propia y ajena y de mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

La Universidad de Cádiz lamenta igualmente las circunstancias que están afectando a numerosas personas, muchas de ellas vinculadas directa o indirectamente con la comunidad universitaria, y expresa su agradecimiento a los servicios de emergencia y de seguridad, cuya labor está siendo fundamental en estos momentos.

Finalmente, la UCA confía en que las condiciones mejoren y sea posible retomar la normalidad lo antes posible. La institución continuará evaluando la situación en coordinación con las autoridades e instituciones competentes e informará puntualmente sobre las próximas actuaciones.