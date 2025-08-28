‘Así canta Jerez en Navidad’ actuará en el Palacio de Vistalegre

De izquierda a derecha, Gema Carpio, Dolores de Periquín, La Junquerita y La Junkera, durante un ensayo en la tarde de ayer.

El grupo ‘Así canta Jerez en Navidad’ que lidera el jerezano Luis de Periquín, actuará por primera vez en el Palacio de Vistalegre de la capital de España. Lo hará el próximo 14 de diciembre a partir de las siete y media, en el que será una de las múltiples paradas de esta próxima Navidad.

La contratación del grupo, conformado por más de 20 artistas, para este espacio supone un hecho a tener en cuenta, toda vez que el Palacio de Vistalegre está considerado como uno de los escenarios más signifcativos a nivel musical de todo el país, no en vano por él han pasado artistas de talla mundial como Coldplay, Depeche Mode, Luis Miguel, Lenny Kravitz, Red Hot Chilly Peppers, Roxette, Iron Maiden, Raw Alejandro, Guns’n Roses o Robbie Williams, por citar a algunos.

Con una capacidad que puede albergar a casi 15.000 personas, Vistalegre será, sin lugar a dudas, el escenario más importante en el que el grupo jerezano lleve la Navidad de Jerez.

La buena acogida de Madrid en los últimos años, quedándose mucha gente sin entrada, ha posibilitado que los responsables del grupo hayan optado este año por actuar en un espacio de mayores dimensiones, un escenario que supone “todo un reto para nosotros”.

Luis de Periquín, durante una de las grabaciones de los nuevos villancicos.

A día de hoy, en pleno mes de agosto, Luis de Periquín se encuentra inmerso en pleno proceso creativo, en el que planteará, un año más, importantes novedades en lo que a nuevos villancicos se refiere. De hecho, tiene previsto estrenar un buen número de piezas nuevas que con toda seguridad quedarán plasmadas en nuevo disco.

Así, villancicos como ‘Atención’, ‘Primavera que no es’, ‘Mi niño tiene’, ‘Sentía’, ‘Ya llegó la fiesta’ o Niño de Belén, serán los estrenos de esta Navidad, que como suele ser habitual seguirá teniendo sus ya clásicos singles unos meses antes.

De momento, ‘Así canta Jerez en Navidad’ tiene anunciadas 16 actuaciones por todo el territorio nacional, toda vez que además de Madrid, pasarán por Barcelona, Sevilla, Córdoba, Murcia, Granada, Badajoz, Huelva o Málaga.

Curiosamente, en esta provincia el grupo ha optado por concentrar todos sus conciertos (que hasta ahora realizaba en localidades comoTorremolinos, Fuengirola, Ronda y la capital Málaga) con una única actuación en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, un enclave con un aforo que ronda las diez mil personas, y que dicho sea de paso, se encuentra con gran parte de las entradas vendidas en pleno mes de agosto.

En esta gira de 2025 el calendario de actuaciones arrancará antes, el 8 de noviembre en Roquetas de Mar, un dato que pone de manifiesto su popularidad y la necesidad de adelantar el inicio de la misma ante las múltiples peticiones y la falta de fechas, por aquello de que los villancicos se interpretan en unos meses específicos.

En Jerez estarán tres días, 4, 5 y 6 de diciembre, y de ellos, los días 5 y 6 ofrecerán doble función, es decir, una sesión a las cinco y media de la tarde, y una segunda actuación a partir de las 21 horas.

Hay que recordar que las entradas para las actuaciones en el Teatro Villamarta de Jerez se pondrán a la venta el próximo 9 de septiembre, fecha en la que también se comenzará a vender el resto de oferta navideña