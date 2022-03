Los cantantes menos conocidos a los que ha compuesto Manuel Alejandro

Si ahondamos en la trayectoria artística de Manuel Alejandro comprobamos que muchos de los grandes nombres de la música nacional e internacional han grabado sus creaciones. Evidentemente, los primeros que salen a la luz o al menos son los primeros que nos vienen a la mente, son los archiconocidos Julio Iglesias, Rocío Jurado y Raphael, tres tops con los que el jerezano ha cosechado grandes éxitos.

Pero dentro de esa pirámide de nombres continúan otros como Jeanette, José José, Isabel Pantoja, Nino Bravo, Luis Miguel, José Luis Rodríguez 'El Puma', Alejandro Sanz, Marisol o Plácido Domingo, a los que el compositor ilustró sus canciones en algún momento determinados con sus carreras.

Sin embargo, Manuel Alejandro también ha sido pieza angular en las carreras de otros artistas, muchos de ellos grandes desconocidos en España aunque no así en Latinoamérica o en sus respectivos países.

Sus primeras incursiones con algunos de estos cantantes las realizó a principios de los años 60. Corresponden a aquella época temas como Trapera del Arenal, En el arcoíris o Ni tú ni yo, que grabaron el chileno Fernando Montenegro, el puertorriqueño Víctor Mojica o el argentino Eugenio.

No fueron los únicos pues nada más entrar en la década de los setenta, coincidiendo con la eclosión de los festivales de la canción en España y Sudamérica, Manuel Alejandro compone un tema para la cantante venezolana Mirla Castellanos, que acudía en 1971 al primer Festival de la Canción de Caracas. Cuenta la propia Mirla que "vivía en México y Aldemaro (Romero) me sugirió que buscara a Manuel Alejandro y le pidiera un tema para el Festival de Onda Nueva. Hablamos y me dio el tema 'Algo más que un amigo'. Me la aprendí. Cuando vengo en el 71 a participar en el Festival, voy a recibir al aeropuerto a Manuel y me dijo que traía otro tema llamado "Fango". Me lo aprendí en tres días y ganamos".

Previamente, en 1969, compuso también canciones a la disidente cubana Luisa María Güell, y más tarde a los mejicanos Sola, a la que conoció en el rodaje de la película 'Sor ye-ye' y a la que compuso un album a principios de los setenta donde se encontraba 'Soy rebelde', que posteriormente popularizó Jeannette; y Pedro Vargas, con aquella mítica 'el amar y el querer' que han versionado posteriormente artistas como Francisco o el grupo jerezano 'A dos velas'; el panameño Basilio, la griega Vicky Leandros, el venezolano Rudy Márquez, el portugués Paulo o los también Lupita 'D'Alessio, César Costa, Manoelia Torres o Angélica María. También corresponden a esa época las composiciones al cancante nicaragüense Hernaldo Zúñiga, al que realizó varios temas entre 1979 y 1980, algunos de ellos, como 'Insoportablemente bella', que fueron posteriormente éxitos para otros, en este caso de Emmanuel.

También han podido interpretar sus temas diferentes artistas españoles como Concha Velasco, con aquella 'Cuatrocientos cartas', Lolita Flores, con aquel 'Cuando anochece en el mar', la catalana Gloria, con su 'Si supieras', Conchita Bautista o Miguel Ángel, al que compuso originariamente el tema 'Manuela' para el Festival de Benidorn y que luego internacionalizó Julio Iglesias.

En los últimos años, sus canciones han sonado también en la voz de Falete, al que compuso varias piezas para el album 'Puta mentira'.