Manuel Alejandro cantante, la faceta menos conocida del compositor

El próximo 2 de abril, Manuel Alejandro volverá a subirse al escenario para ofrecer, en el incomparable marco del Teatro Real, un concierto íntimo en el que repasará algunos de sus grandes temas.

Como reconoció hace unos días en Onda Cero, la idea es "contar mis canciones con un hilo argumental como una novelita rosa", es decir, intentar narrar de manera ordenada su vida, su trayectoria y su amor.

Evidentemente, si por algo conocemos al músico jerezano es por su capacidad creativa, no en vano ha compuesto infinidad de canciones, muchas de ellas grandes éxitos, para numerosos artistas, tanto españoles como americanos.

Sin embargo, no hay que olvidar que Manuel Alejandro también fue cantante. Él mismo lo reconoce en su biografía cuando recuerda aquella mala experiencia en el Festival de Benidorn a mediados de los setenta. Cuenta el jerezano que "con el apoyo de un amigo sin complejo alguno, Manolo Corchado, nos preguntamos por qué no iba a cantar y grabar mis propias canciones si lo hacían tantos autores; ahí estaban Julio Iglesias, Mari Trini, Serrat o Manzanero, que no eran precisamente Pavarotis y cosechaban éxitos apoteósicos… Pero lo que no nos preguntamos era si yo tenía el suficiente arte físico, desparpajo y ángel para ponerme encima de un escenario delante de un público… Y así me fue… Mi amigo y «manager» me preparó para que me presentara al Festival de Benidorm de la mejor manera según su criterio, vistiéndome a lo Raphael, con camisa y pantalón negro, y, como la canción trataba de una jovencita enamorada de un madurito, me acentuó con un tinte mágico mis, entonces, incipientes canas".

"Alquiló un Chevrolet descapotable de los cincuenta para que llamara la atención por las calles de Benidorm, con cuatro despampanantes modelos semidesnudas con guitarras eléctricas, a lo Elvis Presley, cantando la canción a todo trapo, y a punto estuve de dormir en comisaría por escándalo público… El festival se celebraba en la Plaza de Toros y todo iba normal, pero cuando salí a cantar se desató una tormenta y el público comenzó a huir y cuando acabé la canción no quedaba ni la orquesta… ¿Casualidades?...,¿advertencia divina?... Volví a Cádiz, donde veraneaba con mi familia, con la capota del Chevrolet estropeada y me llovía de vez en cuando, llegué con el rostro a trazos grises al diluirse el tinte…".

Aquella mala experiencia no impidió que Manuel Alejandro se acercara al estudio para inmortalizar algunos de sus temas en varios discos, destacando 'Su voz y sus canciones' (RCA 1971), 'Treinta y ocho años' (Ariola 1973), 'Yo canto mis temas' (RCA, 1972, publicado en Argentina), o 'Canto a la vida' (Ariola, 1974).

De ellos, resulta curiosa la historia del primero, compuesto originariamente por 12 temas, pero que debido a la censura sólo incluyó 11, ya que el tema 'Carta a un obrero' fue censurada por el Régimen.

Además, grabó dos Lp junto a su esposa Purificación Casas (Anna Magdalena) a principios de los años 80.

Entre las canciones que interpreta están éxitos como 'Esa mujercita', 'Te estoy queriendo tanto', 'Como yo te amo' o 'Voy a perder la cabeza por tu amor'.