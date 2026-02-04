El Embalse de Bornos, por encima del 80% de capacidad

El embalse de Bornos se encontraba en la mañana de este miercoles al 81% de capacidad, con más de 162,59 hectómetros cúbicos almacenados.

Tras varios días desaguando, el embalse de Bornos alcanzó a mediodía del pasado domingo el nivel óptimo de capacidad para poder continuar recibiendo agua debido a la previsión de lluvias para toda esta semana, especialmente con la llegada de la borrasca Leonardo. De hecho, en las últimas 24 horas se ha registrado una precipitación acumulada en este de más de 53,8 litros por metro cuadrado.

Desde la jornada del martes, el volumen de agua acumulada en este pantano, cuyos desaguas afectan sobremanera a la campiña jerezana, ha aumentado en torno a 12 hectómetros cúbicos, según los datos publicados por la Dirección General de Aguas de la Junta de Andalucía.

En cuanto al resto de embalses de la demarcación del Guadalete, especialmente positivo es la situación del Embalse de Guadalcacín, que ya cuenta con más de 560 hectómetros cúbicos de agua (ya ha superado el 70% de capacidad). A este gran mar interior de la provincia gaditana llega el agua que se desembalsa del Pantano de los Hurones, que a las diez de esta mañana se encontraba al 90,8% de capacidad con más de 122 hectómetros cúbicos acumulados.