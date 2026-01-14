Capullo de Jerez pide disculpas por su polémica entrevista, aunque aclara: "No le he faltado el respeto ni a Sergio Ramos, ni a nadie"

Tras la tempestad, vuelve la calma. Esto es lo que persigue Capullo de Jerez tras varios días de polémica como consecuencia de la gran repercusión de sus respuestas en un programa de Youtube, algo que parece que el propio artista no se esperaba.

El artista jerezano, Miguel Flores Quirós, conocido como Capullo de Jerez, respondió a todas las cuestiones planteadas dentro de un coche, en el batmowli. Parece que se sintió cómo en ese formato y se mostró auténtico en sus declaraciones. Dio su opinión sobre el flamenco, su origen, las drogas, la incursión en la música del futbolista sevillano Sergio Ramos. Tuvo palabras más y menos afortunadas para 'La Más Grande', Rocío Jurado. "Una monstrua en su género (la copla)", afirmó. También para otros compañeros de profesión como Andy y Lucas, Canelita o Perikín.

Las reacciones a esta entrevista han sido muchas. Quizá la más contundente haya sido la de Sergio Ramos: "Valiente pamplina e impresentable estás hecho Capullín de Jerez. Menos mal que el flamenco no lo representa gente como tú. La próxima vez, límpiate la boca bien para hablar de esos pedazos de artistas". La polvareda levantada ha sido mayúscula. Es por ello que, de algún modo, el cantaor jerezano se ha visto presionado y ha pedido disculpas a través de un vídeo publicado en su perfil de redes sociales.

"Si algunos de mis compañeros se han sentido ofendidos por mis palabras, les pido perdón", comienza, Capullo de Jerez", para añadir seguidamente que "no he ofendido a nadie, lo único que ¡he dicho es la verdad del flamenco". Dedica unas palabras concretas al roce con el futbolista: "No he ofendido a Sergio Ramos. Él me ha faltado el respeto a mí. No le he faltado el respeto ni a Sergio Ramos, ni a nadie". Recalca que él ha dado su opinión sobre el flamenco: "Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan" y concluye: "Ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos".

Apoyo a Capullo de Jerez

El cantaor jerezano confesaba en la misma entrevista su decepción con el flamenco al considerar que no le daban su sitio. Sin embargo, esta polémica ha puesto en evidencia que, a pesar de "vivir en un piso normalito de 50 metros cuadrados", cuenta con el apoyo incondicional de muchos seguidores. Esto queda patente en el elevado número de mensajes de apoyo que ha recibido. "Enhorabuena por ser sincero e ir con tu verdad por delante", "Yo vi la entrevista completa y ole por ti. La gente son unos bien queda y no se mojan por nadie y tú fuiste real cien por cien", "A mí me ha gustado mucho, la verdad. Viva tú, por decir lo que piensas", rezan algunos de ellos bajo el vídeo de Capullo de Jerez pidiendo disculpas.