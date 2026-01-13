Capullo de Jerez denuncia "la mafia que hay en el flamenco" y arremete contra Sergio Ramos que le responde: "Límpiate la boca"
El cantaor jerezano, "decepcionado" con el mundo del flamenco, habla sin dobleces de otros muchos asuntos y famosos
La polémica de la semana vino servida en bandeja de plata por el artista jerezano, Miguel Flores Quirós, conocido artísticamente como 'Capullo de Jerez'. Subido en coche, en el batmowli, el cantaor jerezano se relajó y no se mordió la lengua a la hora de abordar los asuntos que el entrevistador proponía.
Uno de los que ha tenido mayor trascendencia es cunado le pregunta qué le parece la música de Sergio Ramos. "Ha hecho un videoclip y ya esta No canta ni nada. Qué va a cantar...". Capullo afirma al entrevistador que el jugador de fútbol recibió un Grammy de manos de Roberto Carlos. "Le dan un Grammy al que ellos quieren. Verdaderamente no dan los Grammys a quien se lo merece". En otro tramo de la entrevista asegura que existe "una mafia del flamenco".
Sergio Ramos, por su parte, ha respondido por alusiones directas ya tampoco se ha cortado ante tal ataque: "Valiente pamplina e impresentable estás hecho Capullín de Jerez. Menos mal que el flamenco no lo representa gente como tú. La próxima vez, límpiate la boca bien para hablar de esos pedazos de artistas como Rocío Jurado, Niña Pastori, 'Andy Luca' (refiriéndose a Andy y Lucas), Canelita, Omar Montes, Perikin, etc".
Cabe recordar que realmente Sergio Ramos se presentó en los Latin Grammy 2025 como presentador y fue el primero de la noche en dar un premio a Mejor Álbum Urbano a Bad Bunny.
No deja a títere con cabeza
El cantaor jerezano habla de las drogas, el fútbol y también confiesa que no tiene ilusión por nada: "Dicen que soy el número uno y vivo en un piso de 50 metros. No me han puesto en mi sitio. Voy a cantar por obligación, si no, me quitaba del flamenco". No deja a títere con cabeza. De Andy y Lucas dice que no son artistas de élite sino cantantes de comparsas "y todo el mundo tiene derecho a comer". De Canelita opina que no tiene cabida en el flamenco y "las niñas se vuelven locas con él". De Omar Montes, con quien compartió tema, dice que "canta como una arqueta". También se moja y cuando el conductor de la entrevista le da a elegir entre Isabel Pantoja y Jurado, no lo duda: "Ha sido una monstrua, una reina. Ha borrado a todo el mundo".
