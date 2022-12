Las dos caras de los vinos generosos

"Acusaron la pandemia, pero desde octubre de 2020 llevan una escalada imparable". El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) describió en estos términos el momento dulce experimentado por los vinos generosos en el último tercio de 2020 y la primera mitad de 2021 en su informe sobre la evolución de las exportaciones españolas de vino, que tituló: '2021, el año de los generosos'.

Los generosos salían airosos de la pandemia para liderar el crecimiento de las exportaciones, con cifras que invitaban a soñar, motivo por el que el Observatorio, en las conclusiones de su informe, explicaba el aumento en valor de las exportaciones de vinos españoles en la buena marcha de los vinos generosos, así como de los espumosos, vinos de aguja y vinos tranquilos envasados frente a la caída de los graneles y el Bag in Box.

Fue bonito mientras duró, pues el espectacular crecimiento de los vinos generosos o de licor –categoría que engloba a los vinos tradicionales andaluces (Jerez-Xérez-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Montilla-Moriles y Condado de Huelva, entre los que las Denominaciones de Origen del Marco se llevan la palma), junto a los moscateles y mistelas que se elaboran en el país–, que por entonces acumulaban incrementos de más del 40% tanto en volumen como el valor, el doble y el triple que la subida de las exportaciones totales del sector por aquellas fechas –por entonces, los vinos españoles en su conjunto presentaban aumentos del 13,5% en valor y del 19% en volumen–, se diluye a marchas forzadas en el presente ejercicio.

Tras la vertiginosa recuperación del impacto sufrido durante la pandemia, los generosos despiertan de su sueño, según atestigua el OeMv, que sitúa a estos vinos en su último informe a la cola de las exportaciones vinateras españolas, con una bajada del 27,3% en volumen y del 19,1% en valor en el primer semestre del año, la mayor, y con diferencia, entre las distintas categorías reflejadas en estas estadísticas. No en vano, únicamente el Bag in Box acompaña a los vinos de licor en su caída en volumen, aunque con apenas un 1,4% menos, mientras que los vinos envasados, el granal y el Bag in Box registran descensos en volumen del 14,8, 10,9 y 6%, respectivamente.

El OeMv se hizo eco en su informe del primer semestre de 2021 de la “escalada imparable” de los generosos tras la pandemia

Un año después, los generosos han pasado de encabezar el crecimiento a liderar la caída de las salidas al exterior, con un volumen de 6,5 millones de litros –2,4 millones menos que el ejercicio anterior– y 24,1 millones de euros en valor –5,7 millones menos– sobre el total de 2.173 millones de litros y 1.435 millones de euros registrado de enero a junio de este año por los vinos españoles.

La caída de los generosos se modera en el Total Acumulado Móvil (TAM), que mide la evolución en el conjunto de los últimos doce meses, que arroja un descenso del 6,2% en valor, con 66 millones de euros, mientras que el volumen de 16,7 millones de litros representa una bajada del 19,3%.

Un año después, del informe del Observatorio Español del Mercado del Vino únicamente puede extraerse una conclusión positiva, la del aumento del precio medio del litro de los vinos de licor, que se sitúa en los seis primeros meses del año en 3,94 euros, el 15,20% por encima del registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. En el último año, el incremento en este apartado se eleva hasta el 17,5%.

Generosos y jereces, tanto monta

El informe del OeMv, que se basa en los datos de Aduanas, coincide en líneas generales con las estadísticas sobre la evolución de las salidas de los vinos de Jerez que elabora el Consejo Regulador, que también reflejan un fuerte retroceso del volumen de las exportaciones de las bodegas del Marco –la institución jerezana del vino no dispone de datos de valor–, que en el primer semestre del año alcanza el 25,7%, es decir, unos dos puntos menos que el reflejado por el Observatorio, mientras que en el último año ronda el 11%, ocho puntos menos que en el informe del OeMv.

En el caso del jerez, la caída tanto anual como interanual responde al desplome del mercado británico, el milagro británico surgido tras la pandemia y que se desvanece a marchas forzadas. En el caso de los generosos, el derrumbe está más repartido entre los principales mercados de destino de estos vinos, aunque con especial influencia del retroceso en otro mercado anglosajón, en concreto EE.UU., que pierde fuelle.