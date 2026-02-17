'La Carboná' de Jerez gana su primer Sol Repsol: "Llega en el momento perfecto"

"Sí, ese podría ser el titular: este premio llega en el año perfecto". La Guía Repsol ha premiado al restaurante de Jerez 'La Carboná' otorgándole su primer Sol. El fundador del negocio hostelero, Javier Muñoz, habla emocionado tras recibir este reconocimiento "para todo el equipo del restaurante. Y es que mejor momento imposible, sobre todo, por la trayectoria que llevamos, la consolidación y profesionalidad que respaldan al establecimiento y porque Javi (Javier Muñoz hijo, 'Chef del Sherry' de 'La Carboná') está en un momento creativo y de trabajo que se sale. Y además, en un año en el que Jerez ostenta la Capitalidad gastronómica nacional. Y nos alegramos porque este Sol refuerza dicha Capitalidad y le da más poder gastronómico a Jerez y a los vinos".

Muñoz confiesa que aunque el premio "se ha hecho de esperar porque llevamos 34 años abiertos y nadie trabaja para que le den un premio, ha sido muy bien recibido. Teníamos muchas ganas de que llegara algo y ha llegado cuando tenía que llegar, ni más ni menos. Ha merecido la pena la espera".

Un año en el que 'La Carboná' ha ideado un proyecto para Jerez, Capital Gastronómica 2026, 'Jerez es', una iniciativa anual que contará Jerez a través de la gastronomía, la cultura y la tradición durante los meses 2026, "y que el resto de España vea que hay cimientos para la Capitalidad Cultural de 2031 a la que opta Jerez". Muñoz subraya que aunque no cuentan con "los recursos suficientes para llegar al público nacional o internacional, como restaurante en particular nos queremos centrar en la gente del barrio y de Jerez. Hacernos más cercanos, hacer protagonistas a todos los jerezanos y que se sientan parte de la Capitalidad. Los jerezanos por fin nos convenzamos de que estamos en la mejor ciudad del mundo y que tenemos que defenderla. Es crear así un compromiso entre Jerez, 'La Carboná' y el futuro".

Haber recibido este Sol Repsol "no es que me haga mucha presión especialmente. Seguiremos haciendo las cosas todo lo bien que sepamos, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir trabajando por los vinos de Jerez. El Sol nos ha venido en un momento de madurez que no es una presión extra. Si el año que viene nos lo quitan, pues nada, que nos quiten lo bailao. Esto al final nos refuerza como restaurante y refuerza estas dos Capitalidades".

Hay que destacar además que Javier Muñoz hijo abrió meses atrás un restaurante en Sevilla, en Amador de los Ríos, y que lleva por nombre 'Amorío'.