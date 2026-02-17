El restaurante de Jerez 'La Carboná' gana su primer Sol Repsol

Guía Repsol premia al restaurante de Jerez 'La Carboná' otorgándole su primer Sol. "Guía Repsol se distingue desde hace décadas por estar pegada a la calle, detectando tendencias, reconociendo tanto a quienes llevan toda una vida defendiendo un proyecto culinario como a quienes llegan con una mirada fresca y transformadora. En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro. Esa mezcla de veteranía y juventud es una de nuestras mayores riquezas", ha destacado el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

En esta edición 2026, los Soles Guía Repsol suman 83 nuevos establecimientos: 3 Tres Soles, 11 Dos Soles y 69 Un Sol, distribuidos por toda la geografía española y Andorra, que son una excusa perfecta para emprender un viaje y descubrir las últimas tendencias. Con estas nueve incorporaciones, Andalucía suma un total de 77 restaurantes galardonados: 60 con Un Sol, 14 con Dos Soles y 3 con Tres Soles.

En el listado de este año, destacan proyectos que presumen de la enriquecedora unión entre cocinas regionales; ahora la fusión ya no es asiática, sino local. También son tendencia los menús cortos y dinámicos, que ganan terreno al menú degustación. Las barras gastro en las que se cocina frente al comensal crecen sin parar. Y en un sector habituado a horarios infinitos, la conciliación se materializa en restaurantes que optan por cerrar los fines de semana, por abrir sólo para comer o cenar, o libran cuatro días de siete.

"Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector", ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.

En las cartas hay un regreso a los procesos artesanales de antes, como la elaboración de embutidos propios, que no para de contagiarse, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal, que se han convertido en protagonistas. En cuanto a técnicas, las brasas están imparables tras dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas.