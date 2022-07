El Servicio de Cardiología del Hospital de Jerez presenta un trabajo de investigación en un prestigioso congreso internacional en Miami

Un trabajo de investigación de Javier Bezenet, Uriel Martínez, Javier León, Antonio Agarrado, Miguel Alba y Eva González Caballero, profesionales del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Jerez, ha sido seleccionado para su presentación en el XXIX Congreso Interamericano de Cardiología, prestigiosa cita internacional de esta especialidad celebrada recientemente en Miami.

El estudio titulado ‘Long-Term Clinical Outcomes after Primary Percutaneous Angioplasty in Elderly Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction’ analiza los resultados de la angioplastia primaria en el tratamiento del infarto agudo de miocardio en la población de mas de 75 años de edad.

La angioplastia primaria, que es el cateterismo cardíaco urgente que se realiza para tratar a los pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio, ha demostrado que disminuye muy significativamente la mortalidad de los pacientes respecto a otras terapias.

En este trabajo, defendido por Javier Benezet, y en otros similares, se ha demostrado que las personas mayores, que muchas veces en el momento de presentar un infarto agudo de miocardio ya padecen distintas patologías crónicas, se benefician también claramente de esta terapia, con pocas complicaciones teniendo en cuenta el grupo de riesgo que representan.

Con este estudio y con otros que está desarrollando el Servicio de Cardiología, que dirige González Caballero, “se refleja el compromiso con la investigación clínica que tiene este área unido a su labor asistencial”, en palabras de esta profesional.

El XXIX Congreso Interamericano de Cardiología está organizado por la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC) que aglutina a 27 sociedades profesionales nacionales de Cardiología, incluyendo las de Estados Unidos como la American Heart Association y American College of Cardiology y las de prácticamente todo los países de Sudamérica, con más de 40.000 cardiólogos como miembros asociados.