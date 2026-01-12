Jerez, marzo de 1970: León Manjón, Romero Coloma y el Parque de la Serrana

El cofradiero tiempo de vísperas alcanza su cenit en este solemne Domingo del Pregón. 15 de marzo de 1970. Jerez encaraba una nueva década. Los setenta avivarían una espiral de profundos y profusos cambios en la sociedad española. Y, por derivación e imantación, también la jerezana protagonizaría la acendrada transformación no sólo en la estética de los fondos de armario sino en el aperturismo quiérase cultural. Las perneras de los pantalones ensancharían su diseño en las denominadas campanas. Las corbatas anchas marcaban la confección textil de caballeros. Las cazadoras de pana y los extremados cuellos de punta de las camisas eran distintivo de modernidad poco antes y a partir de la muerte de Francisco Franco. En Jerez se publicitaba una nueva promoción inmobiliaria de Urbis -cuyas oficinas estaban ubicadas en calle Manuel de la Quintana, 3-: “Viva por todo lo alto en el Parque de la Serrana. Y cuanto más alto, con mayores facilidades. Gracias a esta nueva modalidad: 160.000 pesetas a la entrega de la llave y el resto en pagos aplazados. El 1 de abril, entrega de las viviendas del primer bloque”.

Bajo la organización de Belmonte, se anunciaba cartel de toros en Jerez para el 29 de marzo, a las cinco de la tarde, Domingo de Resurrección: “Por primera vez en la historia del toreo, gran corrida de toros, de abono, patrocinada por la Asociación de la Prensa de Jerez. 6 hermosos toros 6 de los señores hijos de Pablo Romero para el famoso matador de toros Miguelín. Un gesto que sólo puede hacerlo un torero con historia. Sobresaliente: Antonio Ruiz Espartaco”. Muebles Sabino -decoración- instalaba “su piso completo, mobiliario, televisión, electrodomésticos, climatizadores, lámparas… y hasta el último detalle decorativo. Visite nuestras instalaciones en Canalejas 5. Ofrecemos gratuitamente cuantas ideas de decoración nos soliciten”. Muebles Pantoja, en calle Larga 88, ofrecía dormitorios, tresillos y librerías. Tonosca, en Santísima Trinidad, televisores, tresillos y el entonces solicitado mueble-bar. Un curioso reclamo publicitario: “¡Por fin! Simca 900. Ya está a la venta en Jerez. Un gran coche al precio de un cochecillo. Distribuidor: Mosa. Carretera Jerez-Cádiz (La Trocha)”. Más casas de muebles: “Denos, por favor, detalles de su nuevo piso y escuche este consejo. ‘No se amuebla con más gusto, gastando más’. Anion Radio – Foto Vox. Remedios 7 y Antonio Vico, 25”.

Electrificaciones del Sur S. A. (Elesur) realizaba montajes eléctricos en alta y baja tensión, así como obras y proyectos, con sede de oficinas en San Marcos 2 y almacén en Chancillería 7. También en la calle San Marcos abría sus puertas a diario la tapicería Caballero: cortinas, alfombras, trabajos de tapicería y rieles Kirts. Entre los aficionados

jerezanos a los toros se comentaba la anhelada fecha del 19 de marzo: debutaría con picadores en el Puerto el diestro José Luis Galloso. En el Xerez C. D. jugaban futbolistas como García Escudero, Goñi, Madariaga, Prieto, Violeta, Ravelo, Velasco, Gradín, Vera Palmer, Pepín o Manolo Benítez. En el Jerez Industrial: Saavedra, Acuña, Demetrio, Blas, Romualdo, Segovia, Mariano, Alias, José Antonio, Ojeda, Vega, García Muñoz…

Antonio León Manjón pronunció este domingo 15 de marzo el Pregón de la Semana Santa en el Teatro Villamarta. A las doce del mediodía. Ocuparon la presidencia el obispo-vicario de Jerez Juan Antonio del Val Gallo, el primer teniente alcalde Javier López de Carrizosa, el presidente de la Unión de Hermandades Cristóbal Romero Coloma, así como los miembros de la Unión de Hermandades. Igualmente el presentador del pregonero Enrique Fernández de Bobadilla, Baldomero García García y Jesús de las Cuevas. El lunes 16, a las once y media de la noche, se emitió en Radio Jerez el semanal espacio ‘Cruz de Guía’ dirigido por Manuel Fernández Peña. A su vez Radio Popular, a las diez y media, ofrecería la retransmisión en diferido del Pregón de la Semana Santa. Televisión Española programó un nuevo capítulo de ‘Los vengadores’. Ángeles Pacheco, esposa de Manuel Robles Cordero, se encontraba muy restablecida de una reciente y delicada intervención quirúrgica. Llegó a Jerez el exministro José de Yanguas Messía, vizconde de Santa Clara, para disfrutar de varios días en la ciudad siendo huéspedes de Francisco Moreno Herrera, conde de los Andes. Moreno Herrera, miembro del Instituto de Cultura Hispánica, del Instituto de Estudios Políticos y del Consejo Privado del Conde de Barcelona, ostentó los títulos de marqués de Eliseda (consorte), por su matrimonio con Teresa de Arteaga y Falguera, y el referido conde de los Andes, que heredó de su padre.