Cáritas Diocesana mantiene el acompañamiento a los afectados por las inundaciones

Ante las graves consecuencias por las intensas lluvias registradas en diferentes municipios de la Diócesis de Asidonia-Jerez durante las pasadas semanas, Cáritas Diocesana mantiene activa una campaña de emergencia para intervenir en las zonas afectadas.

Para canalizar la solidaridad de las personas quieren colaborar, la entidad ha habilitado un número de cuenta Cajasur ES88 0237 4456 4091 6715 9240 y también pueden realizarse aportaciones a través de su web o por Bizum en 00315 con el concepto Inundaciones.

“Gracias a todas las personas particulares, empresas, entidades, asociaciones… que han colaborado con nuestra labor, ya que sus muestras de solidaridad nos permiten ayudar a las personas afectadas” explica Eugenio Sánchez, director de Cáritas Diocesana y añade que “aún así, es muy grande la magnitud de lo sucedido y seguimos necesitando toda la ayuda posible”.

Continúa activo el dispositivo de emergencia en El Portal

El dispositivo de Cáritas Diocesana en la Casa del Santo Ángel, en El Portal, continúa abierto desde el pasado 28 de enero. A pesar de que hay familias de la barriada rural que ya han podido volver a sus domicilios, más de 20 personas continuaban pernoctando en las instalaciones porque no podían volver a sus hogares y en torno a 50 ó 60 comen a diario en la Casa, tanto familias alojadas como voluntariado que está implicado en acompañar a las personas que están sufriendo las consecuencias de esta situación.

Este recurso de emergencia cuenta con camas, una cocina industrial, así como duchas y aseos. También se ha facilitado ropa y calzado para las personas que han perdido sus pertenencias al salir de sus domicilios. Asimismo, la entidad ofrece escucha y acompañamiento emocional para que las personas transiten de la mejor forma posible estos momentos.

Acompañamiento constante en el territorio

Al tener alcance diocesano, Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez está desarrollando su acción en diferentes territorios que han sido muy afectados por las inundaciones, desde la zona rural de Jerez a localidades de la sierra como Grazalema, Arcos de la Frontera, Alcalá del Valle, Torre Alháquime o Ubrique.

En todas las poblaciones, Cáritas Diocesana mantiene coordinación con las administración públicas y se está llevando a cabo una intervención integral de la mano con el voluntariado de las Cáritas parroquiales de cada zona, tanto a nivel psicosocial como de necesidades concretas. En algunas poblaciones de la sierra se han facilitado a las familias afectadas alojamientos puntuales al no poder volver a sus domicilios.

Asimismo, se observa que aún es pronto para hacer una evaluación final de los daños que son de una gran magnitud y se pone de relieve que un alto porcentaje de las familias que se han visto afectadas por esta situación no acudían previamente a Cáritas.

Zona rural de Jerez

La entidad mantiene coordinación con el Ayuntamiento de la localidad desde el comienzo de la emergencia, así como con los diferentes delegados y delegadas de alcaldía de las barriadas rurales más cercanas al río. Por supuesto, también es constante la colaboración y contacto con los servicios sociales municipales.

En la barriada de El Portal ya se han detectado 109 viviendas afectadas por las inundaciones y Cáritas Diocesana ya está realizando visitas para concretar las necesidades. Asimismo, ya hay muchas personas voluntarias implicadas en las labores de limpieza, vaciado de los domicilios, retirada de muebles… especialmente en las viviendas más afectadas. Sin embargo, aún hay personas desalojadas en la zona rural, especialmente de la barriada de Las Pachecas o La Corta.

Arcos de la Frontera

En el caso de Arcos, los equipos de Cáritas colaboraron en el comienzo de la emergencia en el avituallamiento del pabellón habilitado, así como en el desalojo de la residencia El Lago y estuvieron en coordinación para las necesidades que surgieron en el dispositivo de emergencia habilitado y se realizaron intervenciones con familias afectadas.

Actualmente hay 35 viviendas afectadas de la zona inundable de esta población y se están realizando visitas de los domicilios en coordinación con el Consistorio de la localidad para organizar una respuesta conjunta.