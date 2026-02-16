La Junta de Andalucía autoriza el acceso de los vecinos a Las Pachecas y Los Cejos del Inglés en Jerez

La Junta de Andalucía ha autorizado este lunes el acceso a Las Pachecas y a Los Cejos del Inglés, los dos únicos núcleos de población que se encontraban incomunicados a causa del tren de borrascas y la crecida del río Guadalete.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha señalado que este asunto se ha abordado este lunes en una reunión de emergencia de la Junta de Andalucía, en la que también se ha puesto sobre la mesa la situación de la CA-3110 y la CA-3113, las vías afectadas por el agua. En este sentido, ha puntualizado, “parece que su situación ha mejorado”, lo que ha permitido el acceso puntual.

En relación a la barriada de Las Pachecas, especialmente afectada por la inundación, García-Pelayo ha explicado que la Junta de Andalucía está en contacto con Demarcación de Carretera de la Diputación Provincial para hacer una obra de emergencia en la carretera CA-3113 e intentar eliminar un “tapón que hace muro e impide el paso del agua del arroyo Buitrago”, por lo que esta acción agilizaría la bajada del río en esa zona”. Posteriormente y una vez desaguado el terreno, se actuaría en la carretera de una zona más concreta y para evitar, en el futuro, lo ocurrido estas semanas.

María José García-Pelayo ha explicado las medidas que se están llevando a cabo para devolver a la normalidad de la zona rural. Ha incidido en que “el Ayuntamiento, desde el minuto uno, está poniendo todos los recursos económicos necesarios para afrontar esta situación”. Ha aclarado que “desde el 28 de enero que comenzaron las inundaciones estamos aportando recursos para intentar dar la respuesta que los ciudadanos esperaban de nosotros y necesitaban”.

La alcaldesa ha enumerado las medidas puestas en marcha para acelerar al máximo la vuelta a sus hogares de las personas desalojadas: “Hemos habilitado más policías para garantizar la seguridad en las zonas afectadas, para que no se produjeran hurtos o robos; hemos ampliado los contratos de servicios para garantizar que la limpieza fuera lo

más rápida posible para que los vecinos pudieran volver a sus casas; hemos ampliado también el servicio de alumbrado público y el servicio de recogida de basura”.

En el mismo sentido, ha resaltado que el Ayuntamiento está afrontando gastos como el realojo de las personas afectadas en espacios públicos, en hoteles, en el albergue de la Junta de Andalucía, así como situaciones o circunstancias personales, como la necesidad de medicamentos. “No estamos escatimando ni un solo euro para atender a las familias con la mayor rapidez posible”.

La alcaldesa ha señalado otras medidas que también se han puesto en marcha para ayudar a las personas que han perdido sus hogares: “Se han hecho contratos de emergencia para tener bombas de achique para poder ir sacando el agua; se han buscado medios para arreglar caminos y deshumidificadores industriales para las viviendas. “Es decir, no hemos esperado ni vamos a esperar, ya lo estamos haciendo”.

Sobre el fondo de contingencia, la alcaldesa ha insistido en que “no es la cuantía que un alcalde o alcaldesa decide, sino un porcentaje en relación con el Presupuesto municipal. A nosotros nos corresponde dos millones y medio de euros y ya hemos dicho abiertamente que el fondo de contingencia está abierto a las necesidades que puedan existir en relación con los daños provocados por las inundaciones”.

Procedimientos para acceder a las posibles indemnizaciones

La alcaldesa ha señalado también que se ha convocado, para este martes 17, a los alcaldes pedáneos y a los delegados de barriadas rurales para trasladarles los procedimientos para acceder a las posibles indemnizaciones. Ha añadido que “los seguros privados ya están visitando las zonas (porque los seguros privados van antes que el consorcio de compensación de seguros) y a partir de ahí, una vez que tengamos el diagnóstico de daño, se tomarán las decisiones que correspondan”.

Igualmente se ha referido a que el Gobierno de España ya ha habilitado las ayudas, una vez que ha declarado a Jerez zona especialmente perjudicada por las inundaciones y que este tema se va a abordar en esa reunión interna y se explicará a los delegados y delegadas de barriadas rurales.