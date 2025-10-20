Carlos Aguilar impartirá un taller de flamenco y cine en Jerez

El Área de Cine del Ateneo Siglo XXI de Jerez ha abierto el plazo para participar en el taller 'El flamenco en el cine', en el marco de la celebración del Día del Flamenco. Se trata de un taller impartido por el madrileño Carlos Aguilar, historiador cinematogáfico y musical, novelista y ensayista, colaborador de Filmoteca Española y de TVE y que ha publicado cerca de 70 libros entre España, Italia y Alemania.

Tendrá lugar el próximo jueves 13 de noviembre, a las 18,30 horas, en el Centro Andaluz de Flamenco (Plaza San Juan, 1). La inscripción se podrá realizar a través de la página web del Ateneo Siglo XXI: www.ateneosigloxxidejerez.org El plazo de inscripción finaliza el domingo 9 de noviembre. Tendrá un coste de 20 euros para ateneístas y 25 para no ateneístas. En la página web viene todo detallado.

Será una actividad tipo cine-foro, estructurada mediante una master class a lo largo de la cual se irán intercalando una serie de clips representativos, y un cierre donde el público podrá intervenir formulando preguntas, emitiendo opiniones… Tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Se desglosará la presencia del flamenco en el cine, en un decurso cronológico necesariamente sintético pero de todo punto riguroso, con el fin de documentar a los espectadores contextualizando las películas a nivel histórico, cinéfilo y musical, y destacando una serie de ingredientes en las que procede reparar para disfrutar mejor el visionado y comentar después. Al final habrá un jerez de honor.