La Marcha Rosa contra el cáncer de mama recorre las calles de Jerez

En la mañana de este sábado se ha celebrado la tercera edición de la Marcha Rosa, una cita que organiza la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez, AMMA Jerez, para sensibilizar por la lucha del cáncer de mama.

Las participantes han partido del Complejo Deportivo de Chapín para hacer un recorrido de cinco kilómetros hasta llegar a la Plaza del Arenal, donde tenía prevista su finalización.