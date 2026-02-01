Carrera solidaria en el CEIP Tomasa Pinilla de Guadalcacín

El dinero de los dorsales se destina Valentina, Martín y Diego, tres niños jerezanos con enfermedades raras

Inicio de la carrera solidaria, en Guadalcacín.

El CEIP Tomasa Pinilla celebró en Guadalcacín, el pasado 30 de enero, la Carrera Solidaria por Valentina, Martín y Diego en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalcacín con motivo de la celebración del Día de la Paz y la Solidaridad 2026.

Esta carrera tiene el objetivo de unir a los centros educativos y asociaciones locales de Guadalcacín en una jornada deportiva de solidaridad, empatía y colaboración. 

El dinero recaudado en la venta de dorsales se destina a la investigación de enfermedades raras en apoyo a las asociaciones Martín, la aventura de un X-Men, Diego lucha contra la AME y Valentina, un grito a la esperanza FOP.

