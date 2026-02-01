Carrera solidaria en el CEIP Tomasa Pinilla de Guadalcacín

El CEIP Tomasa Pinilla celebró en Guadalcacín, el pasado 30 de enero, la Carrera Solidaria por Valentina, Martín y Diego en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalcacín con motivo de la celebración del Día de la Paz y la Solidaridad 2026.

Esta carrera tiene el objetivo de unir a los centros educativos y asociaciones locales de Guadalcacín en una jornada deportiva de solidaridad, empatía y colaboración.

El dinero recaudado en la venta de dorsales se destina a la investigación de enfermedades raras en apoyo a las asociaciones Martín, la aventura de un X-Men, Diego lucha contra la AME y Valentina, un grito a la esperanza FOP.