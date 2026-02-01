¿Quién será hoy mi profe?: La rotación de docentes en el CEIP Antonio Machado indigna a las familias

Las familias del alumnado de 1º B del CEIP Antonio Machado, en Jerez de la Frontera, han hecho público un comunicado tras haber recopilado testimonios de niños y niñas del grupo para conocer cómo les está afectando la continua rotación de docentes en el aula. A partir de estas aportaciones, las familias alertan de que la falta de una tutora o tutor de referencia está generando "inseguridad emocional y dificultades en el proceso de aprendizaje del alumnado en una etapa especialmente sensible de su desarrollo educativo".

Durante el presente curso escolar, el grupo ha vivido varios cambios de docente en un corto periodo de tiempo, derivados de la gestión administrativa de sustituciones asociadas a permisos y bajas legalmente reconocidos. Esta situación ha provocado una falta de continuidad pedagógica en el primer curso de Educación Primaria, dificultando la creación de un clima de aula estable y un seguimiento educativo adecuado.

Las familias advierten de que no se trata de una situación puntual, sino de "un problema estructural derivado del actual sistema de provisión de sustituciones, que no está adaptado a la realidad de los permisos ejercidos de forma discontinua y que puede repetirse varias veces a lo largo del curso en un mismo grupo".

Según relatan las familias, "muchos niños y niñas expresan nerviosismo, tristeza y desconcierto cuando cambia con frecuencia la persona adulta de referencia en el aula". "En palabras de uno de los alumnos: 'Para aprender bien necesito que la seño se quede'. Una idea que resume la necesidad de vínculo, estabilidad y confianza expresada de forma reiterada por el grupo", afirma el comunicado.

Las familias explican que las sustituciones de muy corta duración "no permiten conocer al alumnado ni responder adecuadamente a la diversidad de aprendizajes existente en el aula, lo que dificulta una evaluación continua real y un acompañamiento educativo efectivo, especialmente en edades tempranas". Esta situación resulta particularmente "preocupante" en el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, para quienes la falta de una figura docente estable "complica aún más el seguimiento individualizado, la adaptación metodológica y la creación de un entorno seguro de aprendizaje".

Las familias han trasladado esta situación en varias ocasiones desde el pasado mes de noviembre de 2025 por los cauces formales tanto a la dirección del centro como al Servicio de Inspección Educativa y a la Delegación Territorial competente. Si bien desde la Inspección "se ha reconocido la complejidad del problema y su impacto en el alumnado, las respuestas recibidas se han centrado en los límites del procedimiento administrativo y en la coordinación interna, sin que hasta la fecha se haya adoptado una solución organizativa efectiva que garantice la estabilidad docente del grupo".

Las familias subrayan que esta iniciativa "no cuestiona en ningún caso el derecho del profesorado a disfrutar de los permisos de maternidad, paternidad, cuidado de menores, así como de otros permisos y bajas legalmente reconocidos. El objetivo es visibilizar el impacto que el actual sistema de sustituciones tiene sobre el derecho de niños y niñas a una educación de calidad, a la estabilidad emocional y a la continuidad pedagógica, tal y como reconocen la Constitución Española y la Convención sobre los Derechos del Niño".

"La pregunta “¿quién será mi profe hoy?” resume la incertidumbre cotidiana que vive el alumnado y pone de relieve la necesidad de que la administración educativa adopte medidas organizativas que prioricen el interés superior del menor y garanticen una figura docente de referencia estable en las aulas", señalan en el comunicado.

Por todo ello, las familias anuncian que estos testimonios "serán trasladados nuevamente a las instancias educativas correspondientes como parte de una demanda constructiva para proteger el derecho de la infancia a aprender en un entorno seguro, estable y emocionalmente cuidado, que incluya también el bienestar del profesorado y la estabilidad de ambas partes".