La Policía Local de Jerez multa a más de 660 usuarios de patinetes en un mes por mal uso

La Mesa Técnica de Seguridad de Jerez ha hecho balance de un mes marcado en el municipio por la intensa coordinación de los cuerpos de seguridad ante las inundaciones en la zona rural y la vigilancia de la movilidad urbana. Además, la Policía Local ha realizado una intensa labor de vigilancia que se ha saldado con 664 denuncias a conductores de patinetes eléctricos.

Agradecimientos tras la emergencia por las inundaciones

La Mesa Técnica de Seguridad, que ha presidido el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, junto a la delegada de Participación, Carmen Pina, ha agradecido el trabajo de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, agrupación de voluntarios de Protección Civil, servicios de emergencias y de las delegaciones municipales implicadas en la atención a la emergencia derivada de las borrascas del último mes, que provocaron inundaciones en la zona rural, y la activación del Plan Territorial de Emergencias Local.

José Ignacio Martínez ha subrayado “el gran trabajo de coordinación durante tantos días, con sus noches, y en momentos críticos donde este trabajo unido y planificado, ha sido adecuado para la toma de decisiones importantes” y ha destacado en este sentido “la labor de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, que junto a Protección Civil y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, han realizado una labor muy importante que siempre ha tenido como premisa salvaguardar la vida de las personas en situaciones imprevisibles y que no se habían visto en décadas en la zona rural”.

En la misma línea, Carmen Pina ha agradecido “a los colectivos vecinales, tanto de la zona rural como del casco urbano, su colaboración, por ser la voz de las indicaciones que venían desde el Cecop ante sus vecinos y por su responsabilidad” y ha puesto como ejemplo, entre otros, la colaboración en el plan de posible inundación de la Zona Sur, que finalmente no se produjo.

Igualmente, la Mesa Técnica de Seguridad ha dejado constancia en acta del pésame en la sesión de febrero a la agente fallecida de Policía Nacional en la autovía entre Jerez y El Puerto cuando retornaba de prestar servicio policial, destacando su profesionalidad, su ejemplo y su compromiso con Jerez.

Más de 1.100 incidencias en un solo mes

En cuanto a las actuaciones de la Policía Local, se ha informado a la Mesa de las actuaciones realizadas desde el 15 de enero al 16 de febrero, en un contexto marcado por la atención a las inundaciones en la ribera del río y la prevención frente a posibles inundaciones en la zona urbana por las continuas borrascas.

De esta manera, durante esta fecha se han realizado 1.136 incidencias de vigilancias específicas directamente requeridas por demandas ciudadanas. Igualmente, se han llevado a cabo 4 controles de alcoholemia, con 153 pruebas (1 delito contra la Seguridad Vial y 9 denuncias administrativas) y 30 controles de tráfico en adhesión a campañas de la DGT y sobre la vigilancia de la Policía Local en el uso responsable de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), es decir, patinetes eléctricos.

En este apartado concreto, han sido denunciados 664 conductores de patinetes eléctricos por incumplir la normativa vigente al conducir en zonas indebidas (plazas o acerados) y/o por transportar a más de una persona. Una de las actuaciones, en esta línea, y en atención a demandas vecinales, fue en las distintas plazas de Las Torres.

Hasta 232 inspecciones nocturnas a establecimientos

En otro tipo de servicios de la Policía Local destacan 31 personas investigadas (no detenidas) por la comisión de presuntos delitos contra la Seguridad Vial, la realización de 58 atestados por accidentes de tráfico (53 de ellos sin heridos), 71 incidencias por infracciones a las ordenanzas municipales (incluyendo aquí la prevención de ‘aparca-coches’), 23 denuncias por consumo o tenencia de estupefacientes en la vía pública, 15 por la práctica del ‘botellón’, 6 intervenciones de armas prohibidas y 319 informes sobre deficientes en la vía pública (arbolado o mobiliario urbano) trasladadas a Medio Ambiente por incidencias del temporal. Asimismo, se han realizado 232 visitas de inspección nocturna a establecimientos en zona urbana (140) y zona rural (92).

Por su parte, Policía Nacional ha expuesto su labor en la identificación y vigilancia en los controles dispuestos operativos en distintas barriadas de la ciudad así como el control de la venta de estupefacientes y distintas investigaciones al respecto.

Los colectivos vecinales han indicado, como en cada sesión, su valoración positiva de las actuaciones acometidas y nuevas demandas en función de las incidencias que les han trasladado sus convecinos en la prevención de venta de estupefacientes, control y sanción del depósito de heces de mascotas en el viario público, y refuerzo de seguridad en distintos puntos de la ciudad para prevenir incidencias delictivas como robos en vehículos, por ejemplo.

Finalmente, en respuesta a una demanda vecinal, el teniente de alcaldesa José Ignacio Martínez ha avanzado que el gobierno de Jerez está trabajando en la creación dentro de la App ‘Jerez Smart’ de un apartado en el que se puedan ver las ‘zonas cardio-protegidas’ de la ciudad, y ha recordado que una de las primeras actuaciones del ejecutivo local en la mejora de medios de la Policía Local ha sido la dotación de desfibriladores en los vehículos.