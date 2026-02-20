La carretera de acceso a Benamahoma reabre al tráfico tras semanas de restricciones

Trabajos en la carretera de acceso a Benamahoma, afectada por las borrascas.

La Junta de Andalucía reabrirá este viernes, a partir de las 13.00 horas, la carretera A-372 que conecta El Bosque con Benamahoma, una de las primeras vías de la Sierra de Cádiz afectadas por el reciente tren de borrascas.

Según informa el Gobierno andaluz, los servicios de conservación de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda han adoptado las medidas necesarias para garantizar un tránsito seguro.

Aprovechando la tregua meteorológica de los últimos días, los operativos han acelerado las labores de refuerzo del talud y han avanzado en los trabajos que permiten mantener la circulación abierta durante toda la jornada.

Durante la mañana de este viernes, 20 de febrero, se completarán las últimas tareas de retirada de material, lo que permitirá eliminar las limitaciones horarias que llevaban vigentes desde finales de enero.

Hasta ahora, el paso solo se permitía en franjas concretas —de 7:45 a 9:30 y de 15:30 a 16:30 horas— en coordinación con los ayuntamientos y los dispositivos de emergencia.

Con la reapertura total de esta vía, la Junta busca recuperar la normalidad en Benamahoma, atender las demandas de vecinos y administraciones locales y aliviar la situación de comercios y negocios turísticos, que han sufrido semanas de restricciones.

La Consejería de Fomento advierte, no obstante, de que la apertura es provisional y depende de la evolución del tiempo. Aunque la ladera está despejada, aún quedan pendientes trabajos de estabilización definitiva, como la instalación de mallas de contención.

Si vuelve la inestabilidad meteorológica o llega una nueva borrasca, podrían retomarse las restricciones mediante ventanas de paso.

Los desprendimientos registrados en la zona obligaron en su momento al cierre total del tráfico entre los kilómetros 29 y 35, debido al riesgo de caída de rocas sobre la calzada.