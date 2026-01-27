Estas son las carreteras afectadas por la lluvia en la provincia de Cádiz

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha informado este martes de las incidencias en la circulación, con datos actualizados a las 9 de la mañana. En concreto se han producido restricciones de tráfico temporales debido al mal tiempo en estas vías:

-A-372 (Arcos – Ronda) km 42,600, T.M. de Grazalema y P.J. de Ubrique: cortada por caída de muro de contención sobre la calzada. Cortada por mantenimiento desde km 35 Benamahoma al km 46 cruce con la CA9104. Desvíos y señalización en los cortes.

-A-2075 (A-491 – Rota) km 2,350 TM y PJ de Rota. Corte total por hundimiento calzada.

-CA-9118 (CA-9120–Setenil) kms. 0 al 1,300. TM Setenil y PJ Arcos. Cortada por desprendimiento.

-CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9) km 0,0 al 15,000. TM de Arcos y Villamartín y PJ de Arcos. Cortada por inundación.

-CA-5101 (Arcos – CA-4101) kms 2 al 12, TM y PJ Arcos. Cortada por inundación.

-CA-9108 (CA-916 – A-384) kms 0,0 al 2,000, TM de Torre Alháquime y PJ de Arcos Front. cortada por desprendimiento.

También desde la Diputación Provincial de Cádiz se ha informado del corte total al tráfico, a las 8:30 horas, de la carretera CA9108 de Romaila, de entrada a Torre Alháquime. Este cambio se ha debido a la rotura del muro de sostenimiento de la calzada. No obstante, se puede acceder a la localidad desde la CA9106. "Extremen la precaución y eviten desplazamientos si no son absolutamente necesarios", han pedido desde la Diputación, tras la llegada de la borrasca Joseph.