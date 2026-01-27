Borrasca Joseph en Jerez: La ciudad registra rachas de viento de 78 kilómetros

La borrasca Joseph ha llegado este martes a Jerez. Lo ha hecho dejando copiosas lluvias a primera hora de la mañana. De momento, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, se han registrado más de once litros en la estación meteorológica del aeropuerto. La mayor parte de las precipitaciones han tenido lugar entre las 6 y las 9 de la mañana cuando han caído casi nueve litros por metro cuadrado.

Como se esperaba, el viento ha sido también protagonista del arranque de esta jornada. A las 9:20 horas se ha registrado una racha de 78 kilómetros por hora. Se cumple así el aviso amarillo de la Aemet que preveía rachas de hasta 80 kilómetros por hora. No obstante, la ciudad permanecerá en alerta, ya que la Aemet mantiene activos los avisos amarillos por lluvias y viento en la ciudad hasta las seis de la tarde.

En previsión, el Ayuntamiento de Jerez, a través de Aquajerez, intensificó ayer los trabajos de limpieza de la red de saneamiento y alcantarillado de la ciudad, que han continuado en la jornada de este martes. Igualmente, desde anoche mantiene cerrados los parques, instalaciones deportivas al aire libre, Zoobotánico y cementerio.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, Juan Ignacio Martínez, ha asegurado esta mañana en un acto que, de momento, no hay incidencias reseñables en la ciudad. Desde el gobierno local se mantienen atentos también al río Guadalete, aunque el cauce está por debajo del nivel de riesgo. No obstante, esto podría cambiar en las próximas horas o días si desembalsa Arcos, lo que podría aumentar el caudal.

El delegado municipal ha señalado que algún arroyo se ha desbordado ya en la zona rural, aunque sin consecuencias. Por último, Martínez ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que salgan a la calle lo imprescindible ante las fuertes rachas de viento que se esperan aún.