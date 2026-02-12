Carreteras cortadas hoy jueves 12 en la provincia de Cádiz

Una treintena de vías se mantienen cerradas aún por desprendimientos, socavones e inundaciones

Moreno Bonilla cifra en 1.200 millones los daños en Cádiz por las inundaciones y exige un "esfuerzo colectivo" para la reconstrucción

Carretera de La Ina cortada este jueves por inundación.
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha actualizado el listado de carreteras afectadas por las borrascas en la provincia de Cádiz. En concreto, a las 9:00 horas estas eran las vías cortadas por socavones, desprendimientos, hundimientos e inundaciones:

Comandancia de Algeciras

  • A-381 (Jerez–Los Barrios). T.M. Alcalá de los Gazules / P.J. Algeciras. Corte total sentido Jerez en km 77,700 por desprendimientos en el túnel (km 74,700). Itinerario alternativo por vía de servicio, reincorporación en km 73,300.
  • A-405-R2 (Estación de San Roque/A-405). Cortada del km 0 al 0,400 en sentido decreciente por inundación. Abierta en sentido ascendente.
  • CA-8201 (A-405 – Puerto Galis). Km 2 al 29 (Jimena / San Roque). Cortada por desprendimiento.

Comandancia de Cádiz

  • N-340 (Cádiz–Vejer). Km 36 (Vejer / Barbate). Cortada por desprendimiento. Alternativa: A-48, A-2233 y A-314.
  • A-381 (Jerez–Los Barrios). Cortado ramal de salida en km 1 sentido Jerez.
  • A-372 (Arcos–Ronda). Km 29 al 46 (El Bosque / Grazalema / Ubrique). Cortada por desprendimientos y socavones. Entre km 29 y 35 (El Bosque–Benamahoma) apertura puntual.
  • A-373 (Villamartín–A-384–Algatocín). Pk 9,00 al 11,700. Hundimiento de calzada.
  • A-374 (Algodonales–Ronda). Km 8. Carretera hundida.
  • A-2075 (A-491–Rota). Km 0 al 2,350. Corte total por hundimiento.
  • A-2302 (Grazalema–Ubrique). Km 0 al 8. Cortada por deslizamiento.
  • A-7276 (Cuevas del Becerro–Alcalá del Valle). Pk 11,100 al 15,360. Cortada por deslizamiento de talud.
  • A-8126 (Morón–Algodonales). Km 30 al 33,200. Carretera hundida. Desvío por La Muela.
  • CA-3102 (Bodegón Blanca Paloma). Cortada por inundación.
  • CA-3109 (El Portal – A-381). Km 0,3 al 2. Cortada por daños en la cimentación.
  • CA-3110 (Carretera de La Ina). Km 0 al 8. Cortada por inundación.
  • CA-3113 (Puerto Real–Jerez). Km 13 al 18. Cortada por inundación.
  • CA-4107 (Torrecera–Paterna). Km 0 al 7,500. Cortada por inundación.
  • CA-5101 (Arcos–CA-4101). Km 2 al 12. Cortada por inundación.
  • CA-5200 (Carretera Pajarete). Cortes en km 3,6 y km 13,1 por inundación.
  • CA-6105 (Carretera del Regadío). Km 0 al 15. Cortada por inundación.
  • CA-8100 (A-384–Puerto Serrano). Km 0 al 2,900. Cortada por hundimiento.
  • CA-8104 y CA-8105 (Ubrique–Embalse de los Hurones). Corte total por socavones de grandes dimensiones.
  • CA-9101 (A-384–Coripe). Cortada por desprendimiento.
  • CA-9102 (A-384–Olvera). Km 0 al 8. Cortada por hundimiento.
  • CA-9104 (Grazalema–Zahara de la Sierra). Km 2 y 12,900. Cortada por desprendimiento. Abierta la travesía de Zahara.
  • CA-9107 (A-384–Alcalá del Valle). Km 0 al 2. Cortada por grieta en calzada.
  • CA-9108 (Torrealhaquime–A-384). Km 0 al 2. Cortada.
  • CA-9109 (A-374–Olvera). Km 5 al 14,9. Cortada por desprendimientos.
  • CA-9113 (El Gastor–Setenil). Km 0 al 14. Hundimiento de vía.
  • CA-9118 (Setenil). Km 0 al 1,300. Cortada por desprendimiento.
  • CA-9120 (Setenil–Torrealhaquime) Km 8. Cortada por inundación.

Desde la Subdelegación se recomienda "evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución". Además, se insta a consultar el estado actualizado en la DGT (011) y canales oficiales. "Los servicios de emergencia y mantenimiento continúan trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible", aseguran.

