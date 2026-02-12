Carreteras cortadas hoy jueves 12 en la provincia de Cádiz
Una treintena de vías se mantienen cerradas aún por desprendimientos, socavones e inundaciones
Moreno Bonilla cifra en 1.200 millones los daños en Cádiz por las inundaciones y exige un "esfuerzo colectivo" para la reconstrucción
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha actualizado el listado de carreteras afectadas por las borrascas en la provincia de Cádiz. En concreto, a las 9:00 horas estas eran las vías cortadas por socavones, desprendimientos, hundimientos e inundaciones:
Comandancia de Algeciras
- A-381 (Jerez–Los Barrios). T.M. Alcalá de los Gazules / P.J. Algeciras. Corte total sentido Jerez en km 77,700 por desprendimientos en el túnel (km 74,700). Itinerario alternativo por vía de servicio, reincorporación en km 73,300.
- A-405-R2 (Estación de San Roque/A-405). Cortada del km 0 al 0,400 en sentido decreciente por inundación. Abierta en sentido ascendente.
- CA-8201 (A-405 – Puerto Galis). Km 2 al 29 (Jimena / San Roque). Cortada por desprendimiento.
Comandancia de Cádiz
- N-340 (Cádiz–Vejer). Km 36 (Vejer / Barbate). Cortada por desprendimiento. Alternativa: A-48, A-2233 y A-314.
- A-381 (Jerez–Los Barrios). Cortado ramal de salida en km 1 sentido Jerez.
- A-372 (Arcos–Ronda). Km 29 al 46 (El Bosque / Grazalema / Ubrique). Cortada por desprendimientos y socavones. Entre km 29 y 35 (El Bosque–Benamahoma) apertura puntual.
- A-373 (Villamartín–A-384–Algatocín). Pk 9,00 al 11,700. Hundimiento de calzada.
- A-374 (Algodonales–Ronda). Km 8. Carretera hundida.
- A-2075 (A-491–Rota). Km 0 al 2,350. Corte total por hundimiento.
- A-2302 (Grazalema–Ubrique). Km 0 al 8. Cortada por deslizamiento.
- A-7276 (Cuevas del Becerro–Alcalá del Valle). Pk 11,100 al 15,360. Cortada por deslizamiento de talud.
- A-8126 (Morón–Algodonales). Km 30 al 33,200. Carretera hundida. Desvío por La Muela.
- CA-3102 (Bodegón Blanca Paloma). Cortada por inundación.
- CA-3109 (El Portal – A-381). Km 0,3 al 2. Cortada por daños en la cimentación.
- CA-3110 (Carretera de La Ina). Km 0 al 8. Cortada por inundación.
- CA-3113 (Puerto Real–Jerez). Km 13 al 18. Cortada por inundación.
- CA-4107 (Torrecera–Paterna). Km 0 al 7,500. Cortada por inundación.
- CA-5101 (Arcos–CA-4101). Km 2 al 12. Cortada por inundación.
- CA-5200 (Carretera Pajarete). Cortes en km 3,6 y km 13,1 por inundación.
- CA-6105 (Carretera del Regadío). Km 0 al 15. Cortada por inundación.
- CA-8100 (A-384–Puerto Serrano). Km 0 al 2,900. Cortada por hundimiento.
- CA-8104 y CA-8105 (Ubrique–Embalse de los Hurones). Corte total por socavones de grandes dimensiones.
- CA-9101 (A-384–Coripe). Cortada por desprendimiento.
- CA-9102 (A-384–Olvera). Km 0 al 8. Cortada por hundimiento.
- CA-9104 (Grazalema–Zahara de la Sierra). Km 2 y 12,900. Cortada por desprendimiento. Abierta la travesía de Zahara.
- CA-9107 (A-384–Alcalá del Valle). Km 0 al 2. Cortada por grieta en calzada.
- CA-9108 (Torrealhaquime–A-384). Km 0 al 2. Cortada.
- CA-9109 (A-374–Olvera). Km 5 al 14,9. Cortada por desprendimientos.
- CA-9113 (El Gastor–Setenil). Km 0 al 14. Hundimiento de vía.
- CA-9118 (Setenil). Km 0 al 1,300. Cortada por desprendimiento.
- CA-9120 (Setenil–Torrealhaquime) Km 8. Cortada por inundación.
Desde la Subdelegación se recomienda "evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución". Además, se insta a consultar el estado actualizado en la DGT (011) y canales oficiales. "Los servicios de emergencia y mantenimiento continúan trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible", aseguran.
