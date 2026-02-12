Moreno Bonilla cifra en 1.200 millones los daños en Cádiz por las inundaciones y exige un "esfuerzo colectivo" para la reconstrucción

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este jueves la zona inundada de Jerez acompañado por la alcaldesa, María José García-Pelayo. Posteriormente, han comparecido en la Venta Cartuja acompañados por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El responsable andaluz ha comparecido para hacer balance de los graves efectos de las inundaciones provocadas por un "río atmosférico" inédito en la región. En un acto marcado por el inicio de la fase de "reconstrucción", Moreno ha advertido de que los daños materiales son "millonarios" y ha reclamado una acción coordinada entre todas las administraciones para devolver la normalidad a las zonas afectadas. "Estamos entre una situación que requiere un esfuerzo colectivo, que requiere una cooperación en recursos por parte de administración local, provincial, autonómica, nacional y europea", ha recalcado.

Moreno ha destacado "el comportamiento ejemplar" de los ciudadanos, que permitieron poner a salvo a más de 11.000 personas con "un plan de evacuación que no tiene prácticamente parangón, no lo habíamos hecho antes en Andalucía". Todo ello, además, a pesar de las más de 11.700 incidencias registradas desde el pasado 28 de enero. "Gracias a esa anticipación hemos salvado vidas", ha afirmado, lamentando el fallecimiento de una ciudadana en Málaga, como única víctima de las inundaciones.

Un impacto económico sin precedentes

Aunque la cuantificación oficial de los daños sigue en marcha, el presidente de la Junta ha ofrecido las primeras cifras de una factura que será "ingente". Solo en la provincia de Cádiz, la más castigada por el temporal, las pérdidas en el sector agrícola superarían los 500 millones de euros, una cifra que escala "por encima de los 1.200 millones" si se incluyen los daños en infraestructuras viarias.

Para hacer frente a esta situación, la Junta de Andalucía tomará medidas inmediatas. La primera de ellas será la reprogramación presupuestaria: "Vamos a reprogramar el presupuesto recién aprobado del año 2026 y vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes desde nuestros propios recursos para ayudar a las personas, a los sectores dañados, especialmente el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, que está gravemente dañado"

No obstante, esa ayuda "no es suficiente" por lo que "necesitamos también el esfuerzo del Gobierno de España, que tiene instrumentos poderosos como el Fondo de contingencia, que son casi 4.000 millones de euros, que solamente tiene que hacer una aprobación en el Consejo de Ministros y son unos recursos que pueden ser de manera inminente al conjunto de los andaluces".

Además, "tenemos también los Fondos de Solidaridad Europeos que sólo los puede activar el Gobierno de España y, por eso hemos pedido, le hemos mandado una carta a la vicepresidenta y ministra de Hacienda para que cuanto antes lo active junto con el Fondo de Contingencia".

Por último, Moreno ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda que permita el uso de los remanentes de tesorería y el superávit de ejercicios anteriores sin que computen como déficit. "Andalucía es la tercera economía de España; si Andalucía no va bien, España no va bien", ha recordado el presidente, subrayando que la comunidad necesita el apoyo del Estado para recuperar su ritmo social y económico.

"Nosotros vamos a estar trabajando desde ya, desde el minuto uno, para cuanto antes la recuperación, como ha pasado en esta venta", ha dicho junto a la Venta Cartuja. Momento que ha aprovechado para animar "a que vengan a comer aquí, que se come fenomenalmente y a desayunar, está por aquí su dueño, que estoicamente han aguantado junto con sus trabajadores y afortunadamente ya está abierto". "Así que ya se puede desayunar, que se desayuna muy bien, que yo lo he probado, y podemos recuperar la vida. Eso es lo que queremos, es lo que deseamos y lo que vamos a hacer con el esfuerzo de todos".

Antes de marcharse, Moreno ha agradecido a Pelayo su "compromiso de determinación y dedicación a los vecinos, un ejemplo para todos nosotros". Igualmente, se ha referido a Feijóo a quien le ha dado las gracias por su presencia y "por el esfuerzo, que me consta que vas a hacer también desde las Cortes Generales, desde la presión del primer partido de España, que es el Partido Popular, para que cuanto antes lleguen a nosotros, españoles del sur, que necesitamos ahora la ayuda. Necesitamos la fortaleza del resto de los españoles para salir adelante y seguir contribuyendo a una España mejor, porque somos la tercera economía, apostamos por ser la segunda y por contribuir dentro de este gran proyecto que es España a la mejora de todos".