Carreteras cortadas hoy martes 10 en la provincia de Cádiz
Poco a poco empiezan a reabrir carreteras tras los trabajos de limpieza y reparación
Cortados cuatro kilómetros de la A-381 en sentido hacia Jerez
La Diputación Provincial de Cádiz ha dado a conocer a primera hora de la tarde el estado de las carreteras de la red provincial afectadas por las lluvias. En concreto, se trata de un listado actualizado a las 15:30 horas, por lo que podrían registrarse cambios a lo largo de las próximas horas.
Carreteras reabiertas al tráfico:
Zona 1: Campiña de Jerez y Costa Noroeste
- CA-3101 (El Barroso), en Jerez.
- CA-3104 (Guadalcacín – Las Mesas).
Zona 2: Sierra de Cádiz
- CA-9112 (Arroyomolinos), en Zahara de la Sierra.
Zona 3: Campo de Gibraltar
- CA-9200, de acceso a Los Ángeles, en Jimena.
Carreteras que permanecen cortadas al tráfico (total o parcialmente):
Zona 1: Campiña de Jerez y Costa Noroeste
- CA-3102 (Macharnudo). Cortada entre el km 1,8 y el 5,6.
- CA-3108 (Lomopardo). Cortada en el km 4,8.
- CA-3109 (El Portal). Cortada entre el km 0 y el 2.
- CA-3110 (La Ina I). Cortada entre el km 0 y el km 8,5.
- CA-3113 (Puerto Real–La Ina I). Cortada entre el km 2,6 y el 12, y entre el km 13 y el 17,90.
- CA-3400 (Santa Teresa), en Rota. Cortada en su totalidad.
- CA-4107 (Torrecera-Paterna). Cortada entre el km 0 y el 7.
- CA-5101 (Arcos – Granadilla). Cortada entre el km 2 y el 12.
Zona 2: Sierra de Cádiz
- CA-6101 (Nacimiento), en Bornos. Cortada entre el km 0 y el 0,3.
- CA-6105 (Alberite), en Villamartín. Cortada en su totalidad.
- CA-8100 (Puerto Serrano). Cortada en su totalidad.
- CA-8102 (Prado del Rey-Zahara). Cortada en su totalidad.
- CA-8104 (La Albuera), en Ubrique. Cortada en su totalidad.
- CA-8105 (Acceso a Los Hurones), en Ubrique. Cortada en su totalidad.
- CA-9100 (Madrigueras), en Algodonales. Cortada en su totalidad.
- CA-9101 (Olvera–Coripe). Cortada entre el km 0 y el 8.
- CA-9102, de acceso a Olvera desde la A-384. Cortada en su totalidad.
- CA-9104 (Grazalema–Zahara. Las Palomas). Cortada en su totalidad.
- CA-9107 (Lora) de acceso a Alcalá del Valle. Cortada entre el km 0 y el 8,5.
- CA-9108 (Romaila), en Torre Alháquime. Cortada en su totalidad.
- CA-9109 (Algodonales-Olvera). Cortada entre el km 5,5 y el 15,8.
- CA-9113 (El Gastor–Setenil). Cortada entre el km 0 y el 14,5.
- CA-9118 (Acceso a Setenil). Cortada en su totalidad.
- CA-9120 (Setenil–Torre Alháquime). Cortada en su totalidad.
Zona 3: Campo de Gibraltar
- CA-8200 (San Pablo – San Martín). Cortada entre el km 4 y el 23.
- CA-8201 (Jimena-Puerto Galis). Cortada entre el km 2,7 y el 13
Zona 4: La Janda, Bahía de Cádiz y Litoral Oeste
- CA-5200 (Pajarete). Cortada entre el km 4 y el 14.
No obstante, desde Diputación recuerdan que los avisos publicados reflejan "una situación concreta y pueden variar según las circunstancias, por lo que los cierres y reaperturas están sujetos a cambios". Por ello, "para consultar el estado de las carreteras en tiempo real, accede a https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/".
