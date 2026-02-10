Carreteras cortadas hoy martes 10 en la provincia de Cádiz

La Diputación Provincial de Cádiz ha dado a conocer a primera hora de la tarde el estado de las carreteras de la red provincial afectadas por las lluvias. En concreto, se trata de un listado actualizado a las 15:30 horas, por lo que podrían registrarse cambios a lo largo de las próximas horas.

Carreteras reabiertas al tráfico:

Zona 1: Campiña de Jerez y Costa Noroeste

CA-3101 (El Barroso), en Jerez.

CA-3104 (Guadalcacín – Las Mesas).

Zona 2: Sierra de Cádiz

CA-9112 (Arroyomolinos), en Zahara de la Sierra.

Zona 3: Campo de Gibraltar

CA-9200, de acceso a Los Ángeles, en Jimena.

Carreteras que permanecen cortadas al tráfico (total o parcialmente):

Zona 1: Campiña de Jerez y Costa Noroeste

CA-3102 (Macharnudo). Cortada entre el km 1,8 y el 5,6.

CA-3108 (Lomopardo). Cortada en el km 4,8.

CA-3109 (El Portal). Cortada entre el km 0 y el 2.

CA-3110 (La Ina I). Cortada entre el km 0 y el km 8,5.

CA-3113 (Puerto Real–La Ina I). Cortada entre el km 2,6 y el 12, y entre el km 13 y el 17,90.

CA-3400 (Santa Teresa), en Rota. Cortada en su totalidad.

CA-4107 (Torrecera-Paterna). Cortada entre el km 0 y el 7.

CA-5101 (Arcos – Granadilla). Cortada entre el km 2 y el 12.

Zona 2: Sierra de Cádiz

CA-6101 (Nacimiento), en Bornos. Cortada entre el km 0 y el 0,3.

CA-6105 (Alberite), en Villamartín. Cortada en su totalidad.

CA-8100 (Puerto Serrano). Cortada en su totalidad.

CA-8102 (Prado del Rey-Zahara). Cortada en su totalidad.

CA-8104 (La Albuera), en Ubrique. Cortada en su totalidad.

CA-8105 (Acceso a Los Hurones), en Ubrique. Cortada en su totalidad.

CA-9100 (Madrigueras), en Algodonales. Cortada en su totalidad.

CA-9101 (Olvera–Coripe). Cortada entre el km 0 y el 8.

CA-9102, de acceso a Olvera desde la A-384. Cortada en su totalidad.

CA-9104 (Grazalema–Zahara. Las Palomas). Cortada en su totalidad.

CA-9107 (Lora) de acceso a Alcalá del Valle. Cortada entre el km 0 y el 8,5.

CA-9108 (Romaila), en Torre Alháquime. Cortada en su totalidad.

CA-9109 (Algodonales-Olvera). Cortada entre el km 5,5 y el 15,8.

CA-9113 (El Gastor–Setenil). Cortada entre el km 0 y el 14,5.

CA-9118 (Acceso a Setenil). Cortada en su totalidad.

CA-9120 (Setenil–Torre Alháquime). Cortada en su totalidad.

Zona 3: Campo de Gibraltar

CA-8200 (San Pablo – San Martín). Cortada entre el km 4 y el 23.

CA-8201 (Jimena-Puerto Galis). Cortada entre el km 2,7 y el 13

Zona 4: La Janda, Bahía de Cádiz y Litoral Oeste

CA-5200 (Pajarete). Cortada entre el km 4 y el 14.

No obstante, desde Diputación recuerdan que los avisos publicados reflejan "una situación concreta y pueden variar según las circunstancias, por lo que los cierres y reaperturas están sujetos a cambios". Por ello, "para consultar el estado de las carreteras en tiempo real, accede a https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/".