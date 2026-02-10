Cortados cuatro kilómetros de la A-381 en sentido hacia Jerez

Imagen del punto kilométrico 74 de la A.381, justo antes del corte de la vía por riesgo de desprendimientos

La Junta de Andalucía ha confirmado esta mañana que la madrugada de este martes ha discurrido de forma tranquila y sin apenas incidencias en las salas de emergencias del 1-1-2 y la noche solo ha dejado seis cuestiones relacionadas con el río atmosférico

Entre las incidencias más destacadas de la noche causadas por este tren de borrascas está el corte de tráfico de la carretera autonómica A-381 a su paso por Los Barrios debido al desprendimiento de la parte final del túnel Valdeinfierno, ubicado en el kilómetro 74 de la vía en sentido hacia Jerez de la Frontera.

Los vehículos están siendo desviados hacia una vía de servicio y se incorporan a la A-381 a la altura del kilómetro 73.

Además, según confirma la Subdelegación del Gobierno en la Provincia de Cádiz, este martes 10 de febrero existe todavía "afección sobre un total de 63 vías, 47 de ellas presentando corte total. Existen diferentes tramos donde el firme presenta problemas, siendo necesario circulación con precaución".

Además, en Olvera, dos viviendas permanecen incomunicadas debido a que el río discurre por encima del puente que da acceso a las casas y hay mucha arena en la zona. El ayuntamiento ha movilizado una retroexcavadora para intentar limpiar la zona y conseguir la accesibilidad a la zona.

El Comité de Operaciones del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) mantiene despliegues este martes en trece escenarios operativos en 30 municipios de Cádiz, Málaga, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla, a fin de garantizar la seguridad en los puntos afectados por los efectos del río atmosférico en la comunidad autónoma andaluza.

Los trabajos, coordinados por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), se centran fundamentalmente en la vigilancia y seguimiento de los cauces, ríos y embalses, revisión, evaluación técnica y recuperación de infraestructuras, así como atención a evacuados, además de la respuesta ante emergencias.

En Cádiz se trabaja en Grazalema, Alcalá de los Gazules, Zahara de la Sierra, San Martín del Tesorillo, Alcalá del Valle, Villaluenga del Rosario, Torre Alháquime, Ubrique, Barbate, Jerez de la Frontera y Algeciras

La jornada de ayer se cerró con hasta 296 incidencias y el acumulado se sitúa ya en 11.323 avisos desde el pasado día 27 de enero; la provincia con más incidencias sigue siendo Cádiz, con 2.440 incidentes coordinados desde el principio de la sucesión de borrascas, seguida de Sevilla (1.973), Jaén (1.920), Granada (1.551), Málaga (1.143), Córdoba (1.069), Almería (718) y Huelva (509).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activo para hoy martes el aviso amarillo por lluvias en la Sierra de Grazalema.