La recuperación de la conexión por tren entre Jerez y Sevilla, a expensas de retirar un poste eléctrico caído en las vías entre Sevilla y Las Cabezas

Un tren de la red de Media Distancia con destino a Jaén, entrando en la estación de Jerez en una imagen de archivo.

Jerez y el resto de municipios de la Bahía de Cádiz continúan sin conexión ferroviaria con Sevilla y, por ende, con Madrid desde el pasado sábado. El motivo es que sobre las tres y media del pasado día 7 cayó un poste eléctrico sobre la infraestructura ferroviaria en un punto de la red situado entre las estaciones de Las Cabezas de San Juan y Lebrija, en la provincia de Sevilla —concretamente entre los puntos 58 y 59 de la línea Sevilla-Cádiz.

De este modo, desde entonces ningún tren de los servicios de Media Distancia que conectan la provincia con Sevilla, Córdoba y Jaén, así como los trenes Alvia que comunican con Madrid y Barcelona han podido circular. Este problema se sumó a que también hubo que suspenderse durante varios días de la pasada semana la red de Cercanías de Cádiz debido a las fuertes lluvias de la pasada semana, aunque esta pudo restablecerse a lo largo de la jornada del domingo.

Fuente de Adif, la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias, indicaron que en la mañana de este martes se ha procedido a la retirada de este poste eléctrico por parte de los técnicos de este organismo dependiente del Ministerio de Transportes. Ahora bien, señalaron que aún quedan por retirar unos "cables conductores" de la instalación caída, que es propiedad de la compañía suministradora Endesa, una labor que, según estas fuentes, debe realizar esta compañía ahora.

Por lo tanto, una vez se retiren estos cables, se podrá restablecer la circulación en esta línea, aunque por el momento no se dan fechas. El corte de esta infraestructura no solo ha afectado a los trenes de Media y Larga Distancia de la provincia sino también a una de las líneas de la red de Cercanías de Sevilla, concretamente a la línea C-1 que conecta Lebrija con Lora del Río.

Ahora bien, aunque se restablezca la conexión ferroviaria con la capital hispalense, el servicio de Larga Distancia continuará condicionado por el tráfico accidente de Adamuz, dado que aún continúa reparándose el tramo de vía de alta velocidad dañado. Sí hace servicio de AVE entre Sevilla y Madrid, aunque se está realizando un transbordo por carretera en el trayecto Córdoba-Villanueva de Córdoba.