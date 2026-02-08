Carreteras cortadas en la provincia de Cádiz este domingo 8 de febrero

Estado de la carretera de acceso a la AP-4 en el punto kilométrico 78,9 a la altura de Jerez

La Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz informa del corte de la circulación y otras incidencias en las siguientes carrereteras:

La Comdancia de la Guardia Civil de Cádiz informa de los siguientes cortes:

A-2004 (pk 3.2 -4.1) en la avenida Medina Sidonia entre la rotonda 1 de la avenida Juan Carlos 1 y rotonda de La Cartuja por desprendimientos

A4-R1 (Acceso norte AP-4 Jerez) cortado en el km. 2,71 ramal de entrada a la auropista sentido Cádiz por inundación) TM y PJ de Jerez F. Cortado por balsa de agua.

N-340 (Cádiz-Vejer) Km 36 T.M. Vejer y P.J. Barbate. Carretera cortada por desprendimiento. Vía alternativa A-48, A-2233 y A-314.-

A-314 ( N-340 pk 36,712 – Barbate ) Pk 0 al 0,900 TM de Vejer y PJ de Barbate. Cortado por desprendimiento. Acceso a Barbate por el Puente Antiguo.

A-382 (Cortado ramal de entrada a la altura del km 0 hacia la AP-4 sentido Cádiz) TM y PJ de Jerez F. Cortado por balsa de agua.

A-381 (Jerez-Los Barrios), TM y PJ de Jerez, cortado todos los ramales de entrada y salida den el km 1., cortado el carril derecho sentido jerez a la altura del km 79,5 por socavón. Cortado carril derecho pk75.6-75.2(D) por lengua de barro.

A-372 (Arcos - Ronda). TM de El Bosque y Grazalema y PJ de Ubrique. Cortado del km 29 al 46 por desprendimientos, taludes y socavones. Entre El bosque y Benamahoma (km 29 al 35) se abre puntualmente la vía de entrada y/o salida. Sábado 07-02-26, previsto la apertura de este tramo (El Bosque-Benamahoma), de 09:00 a 10:00 horas, y de 12:00 a 13:00 horas.

A-373 R-1 (Prado del Rey – A-373). PK 0 AL 1 T.M de Villamartín P.J Arcos de la Frontera por hundimiento de la calzada.

A-373 (Villamartín – A-384 – Algatocín). Km 5 al 16. T.M. Villamartín, Prado del Rey y P.J. de Arcos de la Frontera y Ubrique por hundimiento y rotura del asfalto en pk-11, estrechamiento de carril derecho en el km.37 por hundimiento de calzada.

A-374 (Algodonales- Ronda) T.M. Algodonales y P.J. Arcos Frta. Km 0 al límite provincia por caída de piedras.

A-384 (Arcos-Antequera). TM de Olvera y PJ de Arcos F. Corte total km. 66 al 82,2 por desprendimientos y grandes socavones, vía alternativa de Algodonales a Olvera: A-375, A-361,(Montellano. Morón), A-406 Y A-363 (Pruna). Vía alternativa de Algodonales a Campillos: A367 y A-357.

A-2002 (Los Albarizones - El Puerto de Santa María) km. 4 al 10,500 T.M. y P.J. de Jerez y Puerto de Santa María. Corte total por inundación.

A-2075 (A-491 – Rota) km 0 al 2,350. T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento.

A-2202 (Jedula – Junta los Ríos) desde la A-382 a Rotonda Carrefour TM y PJ de Arcos F. Cortada por Agua.

A-2231 (Barbate – Zahára de Atunes) km 5,300 al 9,700, TM y PJ Barbate cortada por desprendimiento.

A-2300 (Algodonales-(A384-A372 (por embalse). Del Km 0 al 7. TM de El Gastor y Grazalema y PJ de Ubrique.Ctra. cortada por inundación.

A-2302 (Grazalema-Ubrique). Km 0 al 13. T.M. Villaluenga y P.J. Ubrique corte carretera por deslizamiento de calzada. En km 13,5 grietas en calzada.

A-7276 (Cuevas del Becerro-Alcalá del Valle). pk 11.100 al 15,360. T.M. Alcalá del Valle P.J. de Arcos de la Fra., corte de carretera por deslizamiento de Talud.

A-8126 (Morón-Algodonales) km 30 al 33,200 T.M. Algodonales y P.J. Arcos Fra. Carretera hundida. Desvío por la Muela.

CA-3101 (Jerez – A-471 )Pk 0 al 6 TM y PJ de Jerez F. Cortada por Balsa de Agua.

CA-3102 (CA-3101 - CA-3103 carretera bodegón blanca Paloma) km. 0 al 2.200 T.M. y P.J. Jerez Fra. Carretera cortada por inundación.

CA-3104 (Guadalcacin - Nueva Jarilla) Km 7 al pk 7,500 TM y PJ de Jerez. Carretera por inundación.

CA-3106 (A-4 - A-2002) Pk 0 al pk 1,800 TM y PJ de El Puerto Sta Maria. Cortada por Balsa de Agua.

CA-3108 (Estella-Lomopardo) Km 4,7 al 5,3. T.M. y P.J. Jerez. Cortado desde Lomopardo a la Venta Cartuja por inundación.

CA-3109 (El Portal – A-381, por cemento Holcim). Cortado del Km 0 pk 2 por inundación. T.M. y P.J. de Jerez. Se abre desde el cruce con la CA-3113 hasta la A-381.

CA-3110 (CA-3113 – A-2003, carretera de la Ina) Km 0 AL 8 T.M. y P.J. de Jerez. Carretera por inundación.

CA-3112 (Torrecera –La Ina) pk 0 al 1.500. T.M. y P.J. de Jerez. Cortada por inundación.

CA-3113 (Puerto Real- Jerez) km. 13 al 18 T.M. y PJ Jerez. Cortada por inundación.

CA-4106 (El Torno-La Barca). Del pk. 0 al 5, T.M y P.J. Jerez. Carretera cortada por inundación.

CA-4107 (Torrecera - Paterna) km. 0 al 7,500. T.M y P.J. de Jerez. Cortada por inundación.

CA-5101 (Arcos - CA-4101) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por inundación.

CA-5200 (CA-6200-San José del valle “carretera pajarete”). TM de Alcalá, Jerez y Villamartín y PJ de Cádiz y Jerez. Cortes por inundación en los km. 3,6 y en el km. 13,1.

CA-5201 (A-396 – A-2235 “Los Naveros “) Pk 8 al 19. TM de Medina y PJ de Chiclana. Cortada por Agua.

CA-6101 (A-371 km 24 a Bornos) km. 0 al 8. T.M. Bornos P.J. Arcos. Cortada por inundación.

CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9, carretera regantío) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.

CA-6200 (Alcalá de los Gazules- Paterna) km 7,5 al 8,1 T.M. Alcalá Gazules y P.J. Chiclana. Cortada por inundación.

CA-8100 (A-384 – Puerto Serrano), Km 0, 2,900 TM de Villamartín y PJ de Arcos F. Cortada por hundimiento de calzada.

CA-8102 (A-373 – CA-9104, de Prado del Rey a Zahara de la Sierra) Km 0 al 16,990. Corte de la vía por no tener salida en inicio ni final TM Prado del Rey, Zahára de la Sierra, PJ Ubrique.

CA-8104 (Ubrique – Cola embalse de los hurones) km 0 AL km 3,600 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.

CA-8105 (Ubrique – embalse de los hurones) km 0 AL km 4,850 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.

CA-9100 (A-384- Madrigueras) km 0,0 -3,5 T.M. Algodonales Y P.J. Arcos, socavón grandes dimensiones.

CA-9101 (A384 – Coripe), Km 0, TM de Olvera y PJ de Arcos F. Cortada por desprendimiento.

CA-9102 (A-384-Olvera), del 0 al 2,3, TM de Olvera y PJ de Arcos F, cortada por hundimiento de calzada.

CA-9104 (Grazalema –Zahára de la Sierra) km. 2 y 12,900 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento.

CA-9107 (A-384-Alcala del Valle) T.M. Olvera y P.J. Arcos de la Frontera, Grieta en calzada. - Cortada del km 0 al 8,500.

CA-9108 (Torrealhaquime – A-384) T.M. Torrealhaquime y P.J. Arcos. Cortada en su totalidad del km 0 al 2.

CA-9109 (A-374-OLVERA), km. 5 al 14,9. T.M. Olvera y P.J. Arcos, corte carretera por desprendimientos.

CA-9113 (El Gastor-Setenil) Km 0 al 14 T.M. El Gastor y P.J. Arcos Fra. Hundimiento de vía.

CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.

CA-9120 (Setenil – Torrealhaquime) Km. 8, T.M. de Torrealhaquime y P.J. de Arcos Frta. Cortada por inundación.

La Comdancia de la Guardia Civil de Algeciras informa de los siguientes cortes:

A-405-R1 (Estación de San Roque/A-405) T.M. y P.J. San Roque. Cortada del km 0 al 0,400 en sentido decreciente por inundación. La carretera se abre en sentido ascendente.

CA-8200 (A-405 – El Tesorillo) Pk 6 al 10 T.M. de Jimena y P.J. de San Roque. Cortada por Agua.

CA-8201 (A405 - Puerto Galis) Km 2 AL 29 T.M. Jimena y P.J. de San Roque. Cortada por desprendimientos.