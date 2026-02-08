Las borrascas Leonardo y Marta afloran de nuevo los puntos negros de las carreteras de Jerez

Carreteras en zonas inundables, con drenajes transversales insuficientes o sin permeabilidad. Son los problemas que tienen buena parte de las carreteras que discurren por Jerez y que han aflorado ante episodios como el que se está viviendo en estos días con una sucesión de borrascas (primero Leonardo y ahora Marta) que han provocado importantes precipitaciones y que han acabado desbordando el río Guadalete.

Hasta la noche de este sábado, había 11 carreteras cortadas, una de la red autonómica —la de El Portal (A-2002)— y el resto de nivel provincial. Ahora bien, la autovía Jerez-Los Barrios lleva desde el jueves con un carril cortado en su zona más próxima a Jerez (en dirección a la ciudad) y tampoco se puede circular por sus salidas hacia el Puente de la Cartuja y la Carretera de La Ina por el crecimiento exponencial del río.

La Demarcación Hidrográfica del Guadalete cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, un documento donde se hace un estudio pormenorizado de las zonas que pueden anegarse ante crecidas extraordinarias del río —el documento ha iniciado recientemente su proceso de revisión para que esté en vigor entre 2028 y 2033—. En él, se hace un estudio pormenorizado de las afecciones que tienen las carreteras en la cuenca y de las medidas necesarias para tratar de aminorar sus consecuencias. Por desgracia, el grueso de estas siguen sin acometerse y surgen los mismos problemas borrasca tras borrasca.

Hasta el momento, la autopista AP-4 no ha tenido notables afecciones en esta sucesión de borrascas que está sufriendo toda la comunidad autónoma desde hace más de una semana. Bien es cierto que en días pasados sí tuvo que cortarse al tráfico el carril de acceso a la autovía A-382 (Jerez-Arcos) en la salida de Jerez Norte, una vía que suele inundarse cuando se producen lluvias importantes. Ahora bien, en el Plan de Gestión de Inundaciones del Guadalete se advierte de que esta vía cuenta con unos drenajes transversales insuficientes, que pueden acabar provocando su inundación —cataloga el riesgo de muy alto—. En este mismo sentido, advierte de que este mismo problema tiene su vía de servicio a la altura de Las Pachecas, que carece de drenaje por lo que se ve afectado por las crecidas del Arroyo Buitrago, que recibe las escorrentías de este núcleo rural.

En cuanto a las carreteras autonómicas, la A-381 es otro de los puntos en los que incide el estudio de inundabilidad. En este sentido advierte de que el puente sobre el río no cuenta con capacidad de drenaje por lo que el agua queda estancada varios días. A esto se suma que el nudo con la carretera de la Ina (CA-3110) es un punto inundable, tal y como ha ocurrido en estos días.

Un carril de la A-381, anegado por la subida del Guadalete. / Miguel Ángel González

Durante estos días se ha tenido especial vigilancia sobre la A-2003 en las inmediaciones de Estella. En inundaciones anteriores, el Arroyo Salado (o de Caulina), que discurre en paralelo la AP-4 ha acabado aumentando notablemente su caudal provocando la inundación de parte de la autopista sino también de esta carretera autonómica que conecta Jerez con buena parte de la zona rural. Aunque el nivel de este arroyo —que será catalogado como zona de alta probabilidad de inundaciones en el Plan de Riesgo del Guadalete que se está actualizando— ha crecido exponencialmente con estas lluvias, no ha habido que proceder al corte de la circulación por este punto. Muy próxima a ella, la CA-3108, que conecta Estella con Lomopardo, ha vuelto a ser una vía donde hay que circular con mucha precaución por los daños ocasionados en la calzada. Esta suele anegarse también en su tramo más bajo fruto de las escorrentías de la zona.

Mientras tanto, hay varias carreteras en el término municipal construidas sobre zonas inundables que, con las crecidas del río, suelen quedar completamente anegadas. Una de las primeras en este episodio fue la Carretera de La Ina, que suele ser de las que habitualmente se tienen que cerrar al tráfico, especialmente entre los kilómetros cero (enlace con el Puente de la Cartuja) y cuatro (Rajamancera). En este sentido, el Plan recuerda que las avenidas del río suelen exceder el talud de carretera inundado la carretera "con recurrencia alta", con el agravamiento de que el agua suele quedar estancada durante varios días debido a "la falta de capacidad de drenaje de la vía". Por ello, el documento demanda que es fundamental que se adopten actuaciones para dar más permeabilidad a esta vía para que sea capaz de drenar agua hacia el río.

Un cartel advirtiendo del corte de una carretera en Jerez. / Miguel Ángel González

Como consecuencia de esta crecida, también se encuentra anegada la CA-3112, la carretera que conecta Rajamancera con la vía de acceso tanto a San Isidro del Guadalete como a El Torno. Esta vía, que cruza el Guadalete suele ser también una de las habituales afecciones en periodos de avenida. Su emplazamiento en zona inundable y la baja cota de la plataforma que atraviesa el río la hacen muy vulnerable a las crecidas.

También se encuentra en zona inundable buena parte de la A-2002, que comunica Jerez con El Puerto a través de la barriada rural de El Portal y las faldas de la Sierra de San Cristóbal, una circunstancia que se ha corroborado en estos días —lleva cerrada desde el jueves y ha dejado incomunicado a los núcleos de El Portal y La Corta—. También en esta zona de la vega del Guadalete hay una vía totalmente anegada, concretamente la carretera CA-3109, que comunica El Portal con la autovía Jerez-Los Barrios por la cementera de Holcim. A día de hoy no se puede circular por el tramo que discurre entre la barriada rural y el enlace con la carretera de Bolaños (CA-3113), una vía que, según el Plan de Riesgos también provoca retenciones de aguas, con el consiguiente problema para las zonas de regadíos aledañas.

Asimismo, la CA-4106, que comunica El Torno con La Barca y que permanece cerrada desde el jueves. Esta vía de apenas cinco kilómetros de longitud discurre en gran medida paralela al Guadalete, que ha acabado anegándola en parte.

La carretera que une Rajamancera con La Corta, inundada por el Guadalete. / Manuel Aranda

Otras carreteras de la red provincial también suelen tener, y de manera frecuente, importantes afecciones en los periodos prolongados de lluvia o en momentos de fuertes precipitaciones. De hecho, hay carreteras como la CA-3102 (la de Macharnudo o del Bodegón de la Blanca Paloma), la CA-3113 (La Ina-Puerto Real) o la CA-4107 (Torrecera - Paterna) que llevan cortadas desde hace más de una semana. Este sábado se sumaba a este grupo nuevamente la carretera del Calvario (CA-3101), tras varios días reabiertas. Todas estas sufren constantes inundaciones por las escorrentías. No obstante, especial mención merece la CA-3113, que discurre desde la carretera de acceso a La Ina hasta Puerto Real. Su paso bajo la autopista suele ser uno de los primeros puntos de las carreteras de Jerez que se anegan cuando se producen lluvias y es un punto inundable, pues se ve afectada, además de las descargas de los Llanos de La Ina, directamente por las crecidas del Guadalete.

La carretera CA-3110, que une La Ina con Torrecera, cortada. / Manuel Aranda

Finalmente, los accesos a Nueva Jarilla —tanto la CA-3104 desde Guadalcacín como la CA-4102 y CA-4101 desde Torremelgarejo y La Inmaculada— han sufrido también los avatares de las lluvias por las crecidas de arroyos. No obstante, estas se mantenían abiertas en la jornada de este sábado.