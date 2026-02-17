Carreteras cortadas en la provincia de Cádiz hoy martes 17 de febrero

Un control de Guardia Civil, en la zona inundada de Jerez, días atrás.

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha informado este martes de las carreteras cortadas con motivo de temporal. Se trata de vías afectadas por hundimientos, desprendimientos e inundaciones. Estas son las carreteras afectadas hoy martes:

Comandancia de Cádiz

N-340 (Cádiz-Vejer) Km 36 T.M. Vejer y P.J. Barbate. Carretera cortada por desprendimiento. Vía alternativa A-48, A-2233 y A-314.- (Previsión larga duración).

A-381 (Jerez-Los Barrios), -T.M. de Medina y P.J. de Chiclana. Motivado por desprendimientos e inundación de la calzada en el km 28 sentido Jerez, se corta la autovía en sentido Jerez desde el km 31 al 25. Se desvía la circulación a través de un transfer en sentido contrario. – T.M. y P.J. de Jerez. Cortado ramal salida den el km 1 sentido Jerez.

A-372 (Arcos - Ronda). T.M. de El Bosque y Grazalema y P.J. de Ubrique. Cortado del km 29 al 46 por desprendimientos, taludes y socavones y del pk 46 al 51,5 tiene limitaciones a 10 toneladas. Entre El bosque y Benamahoma (km 29 al 35) se abre puntualmente la vía de entrada y/o salida.

A-373 (Villamartín – A-384 - Algatocin) Pk 9,000 al 11,700 T.M. Villamartín / Prado Rey y P.J. Arcos F / Ubrique, Por hundimiento de calzada.

A-374 (Algodonales- Ronda) T.M. Algodonales y P.J. Arcos Frta. Km al 8 por carretera hundida.

A-2075 (A-491 – Rota) km 0 al 2,350. T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento.

A-2302 (Grazalema-Ubrique). Km 0 al 8 T.M. Villaluenga y P.J. Ubrique corte carretera por deslizamiento de calzada. Se deja pasar puntualmente al personal para dar de comer a ganado.

A-7276 (Cuevas del Becerro-Alcalá del Valle). pk 11.100 al 15,360. T.M. Alcalá del Valle P.J. de Arcos de la Fra., corte de carretera por deslizamiento de talud.

A-8126 (Morón-Algodonales) km 30 al 33,200 T.M. Algodonales y P.J. Arcos Fra. Carretera hundida. Desvío por la Muela.

CA-3109 (El Portal – A-381, por cemento Holcim). Cortado del Km 0,3 pk 2 por daños cimentación de la carretera T.M. y P.J. de Jerez.

CA-3110 (CA-3113 – A-2003, carretera de la Ina) Km 0 AL 8 T.M. y P.J. de Jerez. Carretera por inundación. Se abre del pk 0 al 2 solo para residente

CA-3113 (Puerto Real- Jerez) km. 13 al 18 T.M. y PJ Jerez. Cortada por inundación.

CA-5101 (Arcos - Gibalbin) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por incidencia con desprendimiento de árbol sobre cable de alta tensión.

CA-5200 (CA-6200-San José del valle “carretera pajarete”). TM de Alcalá, Jerez y Villamartín y PJ de Cádiz y Jerez. Cortes por inundación en los km. 3,6 y en el km. 13,1.

CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9, carretera regantío) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.

CA-8100 (A-384 – Puerto Serrano), Km 0, 2,900 TM de Villamartín y PJ de Arcos F. Cortada por hundimiento de calzada.

CA-8104 (Ubrique – Cola embalse de los hurones) km 0 AL km 3,600 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.

CA-8105 (Ubrique – embalse de los hurones) km 0 AL km 4,850 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.

CA-9101 (A384 – Coripe), Km 0, TM de Olvera y PJ de Arcos F. Cortada por desprendimiento.

CA-9102 (A-384-Olvera), del 0 al 8, TM de Olvera y PJ de Arcos F, cortada por hundimiento de calzada.

CA-9104 (Grazalema –Zahára de la Sierra) km. 2 y 12,900 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento (abierta la travesía de Zahara de la Sierra).

CA-9107 (A-384-Alcala del Valle) T.M. Olvera y P.J. Arcos de la Frontera, Grieta en calzada. - Cortada del km 0 al 2.

CA-9108 (Torrealhaquime – A-384) T.M. Torrealhaquime y P.J. Arcos. Cortada del km 0 al 2.

CA-9109 (A-374-OLVERA), km. 5 al 14,9. T.M. Olvera y P.J. Arcos, corte carretera por desprendimientos.

CA-9113 (El Gastor-Setenil) Km 0 al 14 T.M. El Gastor y P.J. Arcos Fra. Hundimiento de vía.

CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.

CA-9120 (Setenil – Torrealhaquime) Km. 8, T.M. de Torrealhaquime y P.J. de Arcos Frta. Cortada por inundación.

Comandancia de Algeciras

A-381 (Jerez-Los Barrios), TM de Alcalá de los Gazules y P.J. de Algeciras, Corte total del sentido Jerez a la altura del km 77,700 por desprendimientos en el túnel situado en el km 74,700, (itinerario por vía de servicio, volviendo a la autovía en el km 73,300).

N-340 (Cádiz – Barcelona) T.M. Tarifa y P.J. Algeciras. Corte por socavón entre kms 90 al 94 creciente. Se regula por semáforos el tramo.

A-405-R2 (Estación de San Roque/A-405) T.M. y P.J. San Roque. Cortada del km 0 al 0,400 en sentido

CA-8201 (A405 - Puerto Galis) Km 2 AL 29 T.M. Jimena y P.J. de San Roque. Cortada por desprendimiento.

Desde la Subdelegación han detallado que, a partir de hoy, "solo pondremos las variaciones que se produzcan con respecto a esta actualización".