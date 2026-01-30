Carreteras cortadas en la provincia de Cádiz hoy viernes
Permanecen afectadas más de una veintena de vías
El río Guadalete se mantiene estable en Jerez, pero los vecinos desalojados no pueden volver aún a sus viviendas
La Subdelegación del Gobierno de Cádiz ha hecho público este viernes el listado de carreteras afectadas por el temporal de esta semana. En concreto, a las 8:15 horas permanecían cortadas más de una veintena de vías en la provincia:
Comandancia de Cádiz
- A-372 (Arcos – Ronda) km 42,600, T.M. de Grazalema y P.J. de Ubrique: Cortada por caída de muro de contención sobre la calzada. Cortada por mantenimiento desde km 35 Benamahoma al km 46 cruce con la CA9104. Desvíos y señalización en los cortes.
- A-384 (Arcos-Antequera) km 71,600 Carril decreciente. Hundimiento calzada.
- A-2075 (A-491 – Rota) km. 2,350 T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento calzada.
- A-2202 (Arcos – Jédula) km. 8.6 T.M. y P.J. de Arcos de la Fra. Cortada por inundación.
- A-2300 (Algodonales –A372) km 2 T.M. algodonales y P.J. arcos de la frontera. Desprendimiento carril cortado.
- A-8126 ( Moron-Algodonales ) km 30 al 33,200 Carretera hundida. Desvio por la Muela.
- CA-3101 (Jerez-A-471) km. 0 al 5. T.M. y P.J. Jerez fra. Cortada por inundación.
- CA-3102 (CA-3101 / CA-3103) km. 0 al 2.200 T.M. y P.J. Jerez Fra. Cortada por inundación.
- CA-3104 (Guadalcacin – CA-4102) Km 0 TM y PJ de Jerez. Carretera Cortada por Agua.
- CA-3110 (CA-3113 – A-2003) Km 0 AL 6,900 TM y PJ de Jerez. Carretera Cortada por Agua.
- CA-3113 (Puerto Real- Jerez) km. 2,600 al 18 T.M. Pto Real y Jerez. Cortada por inundación.
- CA-4107 (Torrecera - Paterna) km. 0 al 7,500. T.M. y P.J. de Jerez. Cortada por Balsas de Aguas.
- CA-5101 (Arcos - CA-4101) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por inundación.
- CA-6101 (Bornos-Villamartín) km. 0 al 8. T.M. Bornos P.J. Arcos. Cortada por inundación.
- CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.
- CA-6200 (Alcalá G—Paterna) km 7,500al 8,000 T.M: Alcalá Gazules y P.J. Chiclana. Cortada por inundación.
- CA-7276 ( Alcala del Valle-Cuevas del Becerro) Km 15 Cortada por desprendimiento.
- CA-9101 (A384 – Coripe), Km 0, TM de Olvera y PJ de Arcos F. Cortada por Inundación.
- CA-9104 (Grazalema –Zahára de la Sierra) km. 2 y 12,900 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento. -
- CA-9108 (CA-9106 / A-384) km 0,0 al 2,000, T.M. de Torre Alháquime y P.J. de Arcos cortada por desprendimiento.
- CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.
- CA-9120 (Torrealáquime-Setenil de las Bodegas) km. 8 T.M. Olvera y P.J. Ubrique. Cortada por inundación.
Comandancia de Algeciras
- A-2103 (San Martin del Tesorillo – A7) km. 4. TM Y PJ de San Roque, Cortada por inundación.
- CA-8201 (A405 - Puerto Galis) Km 2 AL 29 TM Jimena y PJ de San Roque. Cortada por desprendimiento.
