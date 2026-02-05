Carreteras cortadas en la provincia de Cádiz este jueves día 5
Borrasca Leonardo
Más de una treintena de vías permanecen afectadas hoy por hundimientos de la calzada e inundaciones
Jerez, la ciudad navegable en zódiac
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha informado este jueves por la mañana de las carreteras afectadas por el temporal. En concreto, estas son las vías que permanecen cortadas en la provincia, a las 8:00 horas, tras la llegada de la borrasca Leonardo:
Comandancia de Cádiz
- A-372 (Arcos - Ronda) km 42,600, T.M. de Grazalema y P.J. de Ubrique: Cortada por caída de muro de contención sobre la calzada. Cortada por mantenimiento desde km 35 Benamahoma al km 46 cruce con la CA9104. Desvíos y señalización en los cortes.
- A-2075 (A-491 – Rota) km. 2,350 T.M. y P.J. de Rota. Corte total por hundimiento
- A-2302 (Grazalema-Ubrique). Pk 0 al 8.500 Tm Villaluenga Pj Ubrique corte carretera por deslizamiento de calzada.
- A-7276 (Cuevas del Becerro-Alcalá del Valle) . pk 11.100 al 15,360 Tm Tm Alcalá del Valle Pj Pj de Arcos de la Fra . corte de carretera por deslizamiento de Talud.
- A-8126 (Morón-Algodonales) km 30 al 33,200 T.M. Algodonales y P.J. Arcos Frta. Carretera hundida. Desvío por la Muela.
- CA-3102 (CA-3101 / CA-3103) km. 0 al 2.200 T.M. y P.J. Jerez Fra. Cortada por inundación.
- CA-3104 (Guadalcacin – CA-4102) Km 0 TM y PJ de Jerez. Carretera Cortada por Agua.
- CA-3110 (CA-3113 – A-2003) Km 0 AL 4,600 T.M. y P.J. de Jerez. Carretera Cortada por Agua.
- CA-3113 (Puerto Real- Jerez) km. 0 al 8 T.M. Pto Real y Jerez. Cortada por inundación.
- CA-4107 (Torrecera - Paterna) km. 0 al 7,500. T.M. y P.J. de Jerez. Cortada por Balsas de Aguas.
- CA-5101 (Arcos - CA-4101) km. 2 al 12, T.M. y P.J. Arcos. Cortada por inundación.
- CA-6101 (Bornos-Villamartín) km. 0 al 8. T.M. Bornos P.J. Arcos. Cortada por inundación.
- CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9) km 0,0 al 15,000. T.M. de Arcos y Villamartín y P.J. de Arcos. Cortada por inundación.
- CA-6200 (Alcalá G—Paterna) km 7,500 al 8,000 T.M. Alcalá Gazules y P.J. Chiclana. Cortada por inundación.
- CA-8102 (A-373-Cola Embalse los Hurones) PK 15 Tm Zahara de la Sierra. Cortada por inundación
- CA-8104 (Ubrique – Cola embalse de los hurones) km 0 AL km 3,600 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía,
- CA-8105 (Ubrique – embalse de los hurones) km 0 AL km 4,850 T.M. y P.J. de Ubrique, Corte Total por socavón de grandes dimensiones en la vía.
- CA-9101 (A384 – Coripe), Km 0, TM de Olvera y PJ de Arcos F. Cortada por Inundación.
- CA-9104 (Grazalema –Zahára de la Sierra) km. 2 y 12,900 T.M. Grazalema y P.J. Ubrique. Cortada por desprendimiento. –
- CA-9107 (A-384-ALCALA DEL VALLE) Km. 1,400 T.M. Olvera y P.J. Arcos de la Frontera, Grieta en calzada. - Cortada del km 0 al 8,500.
- CA-9118 (CA-9120 / Setenil) km. 0 al 1,300. T.M. Setenil y P.J. Arcos. Cortada por desprendimiento.
- CA-9120 (SETENIL-TORREALHAQUIME) Km. 8, T.M. de Torrealhaquime y P.J. de Arcos Frta. Cortada por inundación.
Comandancia de Algeciras
- CA-8201 (A405 - Puerto Galis) Km 2 AL 29 TM Jimena y PJ de San Roque. Cortada por desprendimiento.
- A-405R2 (Estación de San roque/A-405) TM y PJ San Roque. Cortada por inundación.
- A-405 (San Roque-Jimena) pk 28 al 34 Tm Jimena y Pj San Roque. Cortada por inundación.-
- A-2101 (A-405 pk 34-San Roque) pk 0 al 7) Tm Jimena y Pj San Roque. Cortada por inundación
- CA-9209 (Algeciras – Los Barrios) Pk 0 al 4,100 TM Los Barrios y PJ Algeciras. Cortada por Agua.
- CA-9208 (CA-9209 – El Cobre) Pk 0 al 4,800 TM de Los Barrios y PJ de Algeciras. Cortada por Agua
- CA-8200 ( A-405 – El Tesorillo ) Pk 6 al 10 TM de Jimena y PJ de San Roque. Cortada por Agua
- CA-9210 ( N-340 PK 81,3 – CA-7200 ) PK 3, TM de Tarifa y PJ de Algeciras. Cortada por Agua
