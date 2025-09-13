Estos son los carruajes del Club de Enganches de Jerez que participan en la Parada Hípica del domingo 14

El Club de Enganches de Jerez estará en la Parada Hípica del domingo 14.

La Parada Hípica del domingo 14, con salida a las 12:00 horas, contará con la participación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, la Policía Local, el Centro Militar de Cría Caballar, el Escuadrón del Cuerpo Nacional de Policía, el Club de Enganches de Jerez, la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado y la Hermandad del Rocío de Jerez.

El itinerario será el siguiente:

Avenida Alcalde Álvaro Domecq

Plaza Mamelón

Calle Guadalete

Calle Ponce

Calle Porvera

Calle Larga

Calle Lancería

Plaza del Arenal

Calle Corredera

Plaza de Las Angustias

Calle Santísima Trinidad

Calle Medina

Calle Honda

Plaza Mamelón

Avenida Alcalde Álvaro Domecq

Parque González Hontoria

Un año más, el Club de Enganches de Jerez tendrá el honor de participar con una nutrida representación de sus asociados. Se sumarán al desfile enganches pertenecientes a particulares aficionados y ganaderos de la zona, que, de forma altruista, colaboran en este tipo de iniciativas con el objetivo de acercar esta noble afición a la ciudadanía y hacerla partícipe de su belleza y tradición.

Los participantes del Club de Enganches de Jerez, por orden de salida, serán los siguientes: