Estos son los carruajes del Club de Enganches de Jerez que participan en la Parada Hípica del domingo 14
Catorce carruajes recorrerán las calles de la ciudad
Jerez celebra el Día Europeo del Caballo con la Parada Hípica el domingo 14
La Parada Hípica del domingo 14, con salida a las 12:00 horas, contará con la participación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, la Policía Local, el Centro Militar de Cría Caballar, el Escuadrón del Cuerpo Nacional de Policía, el Club de Enganches de Jerez, la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado y la Hermandad del Rocío de Jerez.
El itinerario será el siguiente:
- Avenida Alcalde Álvaro Domecq
- Plaza Mamelón
- Calle Guadalete
- Calle Ponce
- Calle Porvera
- Calle Larga
- Calle Lancería
- Plaza del Arenal
- Calle Corredera
- Plaza de Las Angustias
- Calle Santísima Trinidad
- Calle Medina
- Calle Honda
- Plaza Mamelón
- Avenida Alcalde Álvaro Domecq
- Parque González Hontoria
Un año más, el Club de Enganches de Jerez tendrá el honor de participar con una nutrida representación de sus asociados. Se sumarán al desfile enganches pertenecientes a particulares aficionados y ganaderos de la zona, que, de forma altruista, colaboran en este tipo de iniciativas con el objetivo de acercar esta noble afición a la ciudadanía y hacerla partícipe de su belleza y tradición.
Los participantes del Club de Enganches de Jerez, por orden de salida, serán los siguientes:
- Modalidad, TRONCO. Carruaje propiedad de Manuel Gómez Muñoz. Cochero: Benjamín Garrido Muñoz. Le acompaña Mari Angeles Mata Lagomazzini y José Mata Lagomazzini. Nombre del carruaje: Sociable. Caballos: Pura Raza Española. Guarnición: inglesa de collerón.
- Modalidad, TRONCO. Guía el enganche su propietario, José Atalaya Viña. Acompañantes: su familia, María del Rosario Viña Andrade, José Atalaya Bellido, Elena Olea Crespo y José Atalaya Olea. Nombre del carruaje: Milord, carruaje original de época. Caballos: Pura raza Española. Guarnición: inglesa.
- Modalidad, TRONCO. Carruaje propiedad de Ana María Bohórquez Escribano. Guía el enganche su nieta, Ana Domecq Martel. Cochero de la casa: Adrián Ramos Brea. Nombre del carruaje: Fhaetón, carruaje original de época. Caballos: Pura Raza Española. Guarnición: inglesa.
- Modalidad, TRONCO. Carruaje propiedad de Blanca Domecq Zurita. Guía el enganche su hijo, Daniel Entrecanales Domecq, le acompaña su familia. Cochero de la Casa: Jose Maria Pérez Rubio. Nombre del carruaje: Fhaetón. Caballos: Pura Raza Española. Guarnición: inglesa.
- Modalidad, TRONCO. Guía el enganche su propietario, Fernando Ariza Prieto. Nombre del carruaje: Fhaetón. Caballos: de raza trotones. Guarnición: inglesa.
- Modalidad, TRONCO. Carruaje presentado por Manuel Valencia Robredo. Nombre del carruaje: Break / Dog-car. Caballos: de Pura Raza Española. Guarnición: clásica original.
- Modalidad, LIMONERA. Guía el enganche su propietario, Pedro Romero-Haupold. Nombre del carruaje: Spider de presentación. Caballo: Pura Raza Española. Guarnición: de petral.
- Modalidad, LIMONERA. Guía el enganche su propietario, Manuel Jesús Sales Muñoz. Nombre del Carruaje: Tilburi, original de época restaurado. Caballo: Pura Raza Española. Guarnición: inglesa. Clásica original.
- Modalidad, LIMONERA. Carruaje propiedad de Moisés Fernandez Buzón. Guía el enganche su hijo, Cayetano Fernandez Berberana. De auxiliar: Francisco Badia. Nombre del carruaje: Demi Fhaetón. Binder. Caballo: Pura Raza Española. Guarnición: inglesa. Clásica original.
- Modalidad, TRONCO. Carruaje propiedad de José Pérez Jiménez. Guía el enganche su cochero, Sergio Bautista. Nombre del carruaje: Break de presentación. Caballos: Pura Raza Española. Guarnición: inglesa de petral.
- Modalidad, TRONCO. Guía el enganche su propietario, Javier Álvarez Prieto. Nombre del carruaje: Break de presentación. Caballos: Pura Raza Española Guarnición: inglesas de petral.
- Modalidad, TRONCO. Carruaje propiedad de Francisco Mora Peláez. Nombre del carruaje: Fhaetón. Caballos: de raza Española. Guarnición: inglesa.
- 13- Modalidad, CUARTA DE PONY, Carruaje propiedad de Ricardo Batista (Portugal). Guía el carruaje: Caetana Salvador Batista Serra. Nombre del carruaje: Fhaetón jardinera. Caballos: pony Wheels. Guarnición: inglesa.
- Modalidad, CUARTA. Guía el carruaje su propietario, Francisco Fuentes Sierra. Acompañantes: su familia su nieto Mateo Fuentes Listan. Nombre del carruaje: Break de caza, original de época. Caballos: de Pura Raza Española. Guarnición: inglesa. Auxiliar en el pescante, su cochero: Sr. D. Francisco José Romero.
