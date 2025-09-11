Jerez celebra el Día Europeo del Caballo con la Parada Hípica el domingo 14

El Ayuntamiento de Jerez, junto a instituciones y entidades ecuestres, ha diseñado una destacada programación con motivo del Día Europeo del Caballo que se celebrará el próximo domingo 14 de septiembre. Esta conmemoración se lleva a cabo desde 2015 gracias a la iniciativa de la red EuroEquus, de la que Jerez ostenta actualmente la presidencia. Esta efeméride, registrada oficialmente por la Comisión Europea en 2014, nació con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural, turístico y genético del caballo en Europa y reforzar los lazos internacionales entre las ciudades que, como Jerez, han hecho del mundo ecuestre una de sus principales señas de identidad.

El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha subrayado que "esta celebración pone de manifiesto la fortaleza del caballo como símbolo patrimonial único y como motor de desarrollo cultural y económico de la ciudad" y ha destacado que para esta finalidad "Jerez cuenta con el impulso de la Mesa Institucional del Caballo al tiempo que lidera desde la red EuroEquus una proyección internacional que refuerza la dimensión europea de su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, abriendo nuevas oportunidades de colaboración y de promoción de su legado ecuestre en toda Europa".

Por su parte, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha señalado que "la programación permitirá a la ciudadanía disfrutar del patrimonio ecuestre en sus distintas expresiones artísticas, históricas y populares". Zurita ha añadido que con "la Parada Hípica, la exposición fotográfica sobre el caballo cartujano y las actividades de las instituciones participantes se ofrece un recorrido completo por la tradición y la belleza de un legado vivo que define la identidad de Jerez y su papel protagonista en la cultura andaluza y europea".

Exposición 'Esencia' en los Claustros

La programación comienza con la exposición fotográfica inspirada en el libro Esencia, cinco siglos del caballo cartujano, organizada por la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado, que se inaugura este jueves, día 11 de septiembre, a las 18.30 horas, en las galerías de la primera planta de los Claustros de Santo Domingo.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 27 de septiembre, reúne imágenes del fotógrafo jerezano Paco Martín, inspiradas en el citado trabajo editorial, rindiendo homenaje a los emblemáticos caballos cartujanos retratados en escenarios históricos de la ciudad junto a destacadas personalidades, realizado con motivo del 540 aniversario del nacimiento de la estirpe cartujana en Jerez. El horario de visita es de martes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas; sábados, de 9:00 a 13:30 horas; domingos, lunes y festivos, cerrado.

Real Escuela

Además, este viernes, día 12 de septiembre, se podrá disfrutar del espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces', una muestra única que celebra la belleza y destreza de esta raza emblemática, coincidiendo con esta jornada dedicada a la promoción y homenaje del caballo en Europa. Tendrá lugar a las 12:00 horas, en las instalaciones de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

Parada Hípica

Finalmente, el domingo, día 14 de septiembre, tendrá lugar la Parada Hípica, con salida a las 12:00 horas, desde la portada de la Feria en el Parque González Hontoria. El desfile contará con la participación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, la Policía Local, el Centro Militar de Cría Caballar, el Escuadrón del Cuerpo Nacional de Policía, el Club de Enganches de Jerez, la Yeguada Cartuja Hierro del Bocado y la Hermandad del Rocío de Jerez.

El itinerario será el siguiente:

Avenida Alcalde Álvaro Domecq

Plaza Mamelón

Calle Guadalete

Calle Ponce

Calle Porvera

Calle Larga

Calle Lancería

Plaza del Arenal

Calle Corredera

Plaza de Las Angustias

Calle Santísima Trinidad

Calle Medina

Calle Honda

Plaza Mamelón

Avenida Alcalde Álvaro Domecq

Parque González Hontoria

La Yeguada Militar y la Yeguada del Hierro del Bocado desfilarán por las calles de la ciudad con sus yeguas en formación de cobras, demostrando, como es habitual, la maestría y profesionalidad que las distingue. Las yeguas marcharán en paralelo, alineadas, siguiendo con precisión la voz de sus preparadores, en una estampa que transmite belleza, armonía y excelencia en el entrenamiento.

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre estará presente con jinetes de la institución, montando caballos del reconocido espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces', que desfilarán elegantemente ataviados y al compás del paso institucional. Asimismo, participará una representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal.

Un año más, el Club de Enganches de Jerez tendrá el honor de participar con una nutrida representación de sus asociados. Se sumarán al desfile enganches pertenecientes a particulares aficionados y ganaderos de la zona, que, de forma altruista, colaboran en este tipo de iniciativas con el objetivo de acercar esta noble afición a la ciudadanía y hacerla partícipe de su belleza y tradición. Desde el Club de Enganches de Jerez expresan su agradecimiento a los participantes y colaboradores, en especial a Ana María Bohórquez Escribano, Manuel Gómez Muñoz, Pedro Romero-Haupol, Francisco Fuentes Sierra, Moisés Fernández Buzón, Manuel Sales Muñoz, - José Atalaya Viña, Fernando Ariza Prieto, José Pérez Jiménez, Javier Álvarez Prieto, Francisco Mora Peláez y Ricardo Batista, que llega desde Portugal, con su enganche de pony wheels.

Por último, cabe destacar que con esta programación, Jerez reafirma su compromiso con la difusión de su patrimonio ecuestre y con la proyección internacional de su cultura, siendo el Día Europeo del Caballo una oportunidad para mostrar la riqueza histórica y cultural de la ciudad y reforzar su dimensión europea en el proceso de la candidatura de Jerez 2031 al título de Capital Europea de la Cultura.