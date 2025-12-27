Cartero Real en Jerez: "He vuelto a ser niño"

Pregunta.¿Qué es lo primero que se le pasó por la cabeza, qué sensación, cuando le llamó la alcaldesa, María José García-Pelayo, para comunicarle el nombramiento como Cartero Real?

Respuesta.Me llamó su secretaria para decirme que iba a tener una llamada de la alcaldesa. Claro, al ser bailaor, pues yo creía que era algo gordo, pero del flamenco. Y nada, cuando me dio la noticia, pues yo simplemente dije una palabra, gracias. ¡Y la repetí 40 veces! (ríe). No pregunté ni qué día era ni cómo iba el tema del Cartero, qué es lo que había que hacer, lo que no podía hacer. Simplemente, di las gracias, gracias, gracias, gracias. Estaba muy nervioso. Luego ya, me puse manos a la obra. Fue una sensación..., es como volver a ser niño de momento.

P.¿Cómo fueron los días sucesivos?

R.Fui tranquilizándome y empecé a prepararlo todo como si fuese un espectáculo de flamenco: a organizar, montar, a plasmar el tema del Cartero. Ya me enteré poco a poco de lo que había que hacer y me puse a trabajar en ello.

P.¿Cuál es su labor? Porque esto no es sólo recoger cartas...

R.Es una labor muy simple y muy compleja a la vez. Su misión es recoger las cartas de los niños y niñas de Jerez para dárselas a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. He estado tres días en tres distritos diferentes, fuera de lo que es el perímetro del centro, y este domingo, 28 de diciembre, tengo la cabalgata del Cartero Real. Después estaré tres días en el Alcázar recogiendo estas cartas, que previamente se habrán tirado durante el recorrido de la cabalgata.

R.Además, el Alcázar va a estar decorado para la ocasión, con la estancia de los Reyes, las tres camas con sus tres ropas, va a estar la nave de la ilusión, donde se verán algunos de los regalos que se están elaborando, y habrá zonas de actividades para los niños hasta que lleguen a mí mientras esperan en la cola.

P.Y también tiene la responsabilidad de recaudar fondos.

R.Sí. Me he implicado muchísimo. Mi trabajo me ha enseñado a que me implico o no me implico y, entonces, como esto es una cosa mía, es como si a mí me hubieran encargado hacer y elaborar un espectáculo. Me he metido de lleno. Empecé a trabajar, a pedir ayuda, por decirlo de alguna manera, a pedir donaciones económicas, de juguetes, y todo lo que he hecho es entregárselo a los Reyes Magos. Y con el dinero recaudado, que ha sido bastante, hemos pagado la ropa del séquito, la mía, para las dos cabalgatas (día 28 de diciembre y 5 de enero), decoración, etc. Aquí, o me implicaba por Jerez o no lo hacía.

R.Después, en la guardería de mi hija, me vestí dos días y todos los padres donaron un regalo para los niños más desfavorecidos de Jerez. También, desde El Puerto, un contacto mío nos ha donado una barbaridad de juguetes. Esto es entregar el alma.

R.Pero ser Cartero Real es un trabajo muy duro y de mucha responsabilidad. Yo, al ser bailaor, pues la verdad es que estoy en un momento fuerte de mi carrera. El mes de noviembre estuve en América, en Nueva Orleans. Ahora, con el tema de las Navidades, con el grupo Jerez Flamenca Navidad estoy en plena gira. Aparte, yo estoy de lunes a jueves dando clases en Sevilla, Sotogrande y Jerez. Entonces, no sé cómo he llegado a hoy (ríe). Bueno, sí lo sé. He dejado a mi familia detrás, mi vida personal detrás. Todo ha sido profesional y Cartero Real. Y mi familia lo entiende y están felices. Es el momento y una vez en la vida, por ello se hace un esfuerzo y es un regalo que me ha hecho feliz.

P.Ahora que es Cartero Real y que ha vuelto a ser niño, ¿cómo recuerda las Navidades de su infancia?

R.Pues eran ilusión, cante, baile, mucha alegría. Y he vuelto a ser niño, pero de una manera diferente estas Navidades. Es como que se ha destapado el tesoro que todos llevamos dentro de la ilusión de la Navidad, de la ilusión de los Reyes Magos, de la ilusión de..., no sabría cómo explicarlo. No es la ilusión de la Navidad que yo he vivido, de cantar, bailar, de familia. No, es la ilusión de ser niño. Esa ilusión por ver los Reyes en la calle. Porque yo he pedido por y para Jerez, yo no he pedido nada para mí.

P. ¿Qué desearía para Jerez?

R.Pues mucha paz, armonía, comprensión, unión y que siga Jerez brillando como hasta hoy gracias a los jerezanos y a la manera que tenemos de vivir, de ser. Quiero y deseo que sea para siempre y que Jerez siempre esté en el punto de mira para bien.

P.¿Cómo encara física y mentalmente la cabalgata? Porque físicamente es casi como un espectáculo.

R.Mucha gente me dice, 'oye, tú estarás haciendo un poco de gimnasia'. Y la verdad es que bueno, al ser bailaor, pues más o menos tengo fuerza, pero claro, tampoco sé a lo que me enfrento porque nunca lo he hecho. Y mentalmente, pues con mucho sentimiento. El sentimiento está a flor de piel. Y es que ya me he emocionado. Me he emocionado porque al estar en los tres distritos, pues pasan niños por tus manos y es verdad que el 90% te piden juguetes, pero dos o tres niños me han pedido que todos los niños del mundo tengan un juguete la mañana del 6 de enero, otra me dijo que quería un chaquetón para su abuela... Son cosas que se te quedan grabadas.

P.Y junto a los Reyes Magos, ellos dicen que no son tres, sino cuatro junto al Cartero. Trabajo en equipo.

R.Con los Reyes Magos puedo decir que me ha tocado la lotería. El lema desde el principio fue 'No somos tres, somos cuatro'. Tres Reyes y un Cartero. Todo lo recaudado es para todos, para la Campaña. Es verdad que los Reyes, pues son los Reyes, pero ellos me han dado la misma importancia.

P.¿Hasta qué día tienen los niños para entregar la carta?

R.Tras el día 28 de diciembre, estaré en el Alcázar el 30 de diciembre, 2 y 3 de enero, mañana y tarde. Ahí estaré esperando a todos los niños con estas cartas que voy a lanzar en la cabalgata. Pero si hay alguien, algún rezagado, que no haya todavía escrito, pues nada, que nos la mande con el pensamiento el día 5, que seguro que me llega y yo se lo haré saber a Sus Majestades.

P.Bueno, ¿qué espera de 2026 para usted?

R.Pues ya tengo a la vista algunas cosas importantes, como el día 28 de febrero, que estaré en el Festival Tacón Flamenco de Utrera. También tengo algo para América, pero no hay fechas aún. Y personalmente, todavía no le he pedido nada al Cartero ni a los Reyes. Yo lo que espero es que el día 28 Dios esté conmigo y que salga todo bonito. Yo le pediré algo a los Reyes, pero será el día 28, que es cuando yo les voy a entregar mi carta. Y lo que le deseo a todo el mundo es que la salud esté presente y doy gracias a Jerez. Deseo que se vivan las cabalgatas con intensidad porque, ¿quién no espera un 5 de enero? Es para todos, niños y mayores.

P.Esto de ser Cartero Real, ¿cree que le traerá suerte en su vida, será algo especial siempre?

R.Hombre, en mi vida personal siempre será un regalo presente. Llegarán las Navidades y me tocará la fibra. En el tema profesional, pues bueno, en realidad no tiene que ver una cosa nada con la otra, pero sí que es verdad que a mí, la alcaldesa, el Ayuntamiento, me ha hecho el regalo de ser el Cartero Real por dos motivos: primero, por ser bailaor e ir representando Jerez, y el segundo porque soy gitano y este año se cumplen 600 años de la entrada del pueblo gitano a España. Para mí es doble regalo, ir representando mi profesión e ir representando a mi pueblo.

P.A propósito, ¿qué le parece el impulso que está tomando la Navidad de Jerez?

R.Me encanta. Que Jerez esté de bote en bote, que brille, que tenga esta fama, que cada día llegue a más puntos de España, aunque dudo que haya un punto en España, perdón, en el mundo, que no conozca Jerez. Pero bueno, a mí, sinceramente, que hayan adelantado este año una semana o un fin de semana las Navidades, es una alegría. Profesionalmente, lo que es mi gente del flamenco, trabajan más, para la hostelería, para el comercio... Es que tener Jerez como lo tenemos es una alegría. La pena sería una ciudad en la que no pase un alma. Tener una ciudad que brille, es que es una bendición de Dios.