La Cartuja de Jerez lleva a cabo un tratamiento para eliminar la carcoma de la sillería de Legos y el coro de Padres

Tratamiento para eliminar la presencia de carcoma de la sillería de Legos y el coro de Padres de la Cartuja.

Expertos de Anticimex, empresa especializada en control de plagas y tratamiento de obras de arte, han llevado a cabo un tratamiento térmico en la Cartuja de Jerez, monumento histórico Artístico Nacional del Siglo XV, para eliminar la presencia de carcoma de la sillería de Legos y el corode Padres. Estos elementos del mobiliario histórico del monasterio constituyen uno de los conjuntos de sillería más importantes de Andalucía, y una de las obras maestras del monasterio.

Desde que las Hermanas de Belén dejaron el Monasterio en 2024 y la Diócesis de Jerez asumió la gestión directa para transmitir su rico patrimonio cultural y espiritual, el Obispado Asidonense ha apostado de manera firme por el mantenimiento del Cenobio, invirtiendo en su conservación y puesta a punto para el disfrute visual y sensorial del visitante, que a menudo entra como turista y sale como peregrino.

Los tratamientos térmicos realizados por parte de Anticimex son respetuosos con la madera, garantizando la preservación del mobiliario histórico, afectando únicamente a estos insectos xilófagos que perforan y degradan la madera. En este sentido, es fundamental actuar ante los primeros indicios de la presencia de carcoma, para potenciar la eficacia del tratamiento y evitar desperfectos.

Juan Carlos Dorado, gerente de servicios de Anticimex en Cádiz, explica que “tenemos una amplia experiencia en el tratamiento de obras históricas de madera, como la sillería de la Cartuja. Además, en una siguiente fase llevaremos a cabo el tratamiento de los retablos y otras dependencias del monasterio”.

Manuel Pareja, responsable Diocesano de la gestión de la Cartuja de Jerez, subraya que “estamos comprometidos con la conservación de tan maravilloso patrimonio, con su difusión y el traslado a las instituciones políticas, administrativas y civiles de la necesaria y urgente colaboración público-privada para que la Cartuja recupere el esplendor de tiempos pasados. La Cartuja de Jerez es uno de los monumentos más relevantes del país y merece la pena todos los esfuerzos que se hagan por mantenerla”.

Gracias a su elevada especialización en el tratamiento de la madera, Anticimex ha realizado en los últimos meses el tratamiento de obras como el retablo Mayor, mobiliario y anoxia a la imagen de San Antonio en la Ermita de San Antonio de Monte Hacho en Ceuta; el retablo principal y mobiliario de la Iglesia de Montejaque en Málaga; y ha eliminado la presencia de termitas en la Iglesia de San Miguel de Jerez y en la Iglesia de San Dionisio, Patrón de Jerez. Además, la compañía ha tratado el retablo de la Virgen de la Blanca en Catedral de Santiago de Compostela y la sillería del coro de la Catedral de Barcelona.