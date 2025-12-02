Jerez recibirá 271.000 euros para rehabilitar la espadaña de La Cartuja

El gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha publicado la resolución definitiva para la conservación del patrimonio histórico español con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento, aprobando una inversión de 997.436,30 euros para la preservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico gaditano, a través del programa del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Tras la aprobación de la Resolución Provisional, el pasado 21 de diciembre de 2024, el procedimiento de concesión de ayudas ha continuado permitiendo aprobar la Primera Resolución Parcial Definitiva que recoge aquellos proyectos que han cumplido con los requisitos establecidos, aportando en plazo la documentación obligatoria recogida en el artículo 8.7 de la Orden FOM 1932/2014, por la que se aprueban las bases reguladoras.

Andalucía recibirá un total de 8,83 millones de euros para 13 actuaciones repartidas entre las provincias de Córdoba, Sevilla, Almería, Huelva, Jaén, Málaga y Cádiz. En Cádiz, concretamente, serán dos los proyectos subvencionados. El primero, para la restauración de la espadaña de la iglesia y de la cubierta de madera del Capítulo de padres de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión en Jerez, con una subvención de 271.500 euros. En concreto, el proyecto contempla la recuperación de dos "elementos esenciales" de la Cartuja jerezana, un enclave monumental de "enorme valor histórico y espiritual". La actuación garantizará la protección del conjunto y permitirá seguir ofreciendo "un espacio de referencia para la vida religiosa, cultural y turística de Jerez".

La segunda será la restauración y adecuación de las Torres y espacios complementarios de la Catedral Nueva de Cádiz con una subvención de 725.936 euros. Esta intervención permitirá "rehabilitar y adecuar las torres y los espacios vinculados al conjunto catedralicio, uno de los símbolos más representativos del patrimonio histórico gaditano" en una actuación mejorará la conservación del edificio y favorecerá su uso cultural y turístico.

De cualquier forma, desde el Ayuntamiento de Jerez se está a la espera de recibir una segunda subvención, que se espera sea oficial en los próximos meses, una vez finalice todo el proceso burocrático. Se trata de los 800.772,30 euros concedidos inicialmente a la Casa Palacio de Riquelme, que se encuentra en pleno proceso de restauración para convertirlo en espacio cultural. Esta cantidad, que se espera esté concedida en febrero, supondría una aportación del 62% del coste total de las obras que se están llevando a cabo en el histórico edificio.