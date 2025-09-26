El Casino Jerezano se llena en la presentación del libro 'Misiles para la ETA' de Jaime Rocha

En la imagen, de izquierda a derecha, Ignacio González García-Mier, vicepresidente del Casino; Jaime Rocha, Arantxa Cala y Jaime Fernández Corrales, presidente del Casino.

El Casino Jerezano se convirtió este jueves en escenario de una de las citas culturales más esperadas dentro del programa del 175 aniversario fundacional de la institución. En esta ocasión, la entidad acogió la presentación del libro Misiles para la ETA, de Jaime Rocha, exagente del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y testigo directo de la lucha contra el terrorismo en España.

La expectación fue evidente, ya que el numeroso público asistente dejaba pequeño el salón principal del Casino Jerezano, mostrando el interés que despierta tanto la figura del autor como la obra, que recorre con detalle la difícil etapa de enfrentamiento con la banda terrorista ETA.

La presentación corrió a cargo de la periodista de Diario de Jerez (Grupo Joly) Arantxa Cala, quien acompañó al autor en un coloquio cercano y ameno que permitió desentrañar las claves de la publicación.

Parte del público asistente a la presentación del libro. / Juan Carlos Corchado - Casino Jerezano

Jaime Rocha y una memoria necesaria: un encuentro con la historia reciente

Durante el acto, Rocha explicó que su intención al escribir Misiles para la ETA no es solo narrar su experiencia profesional, sino también ofrecer una reflexión sobre el sacrificio y la estrategia en la lucha contra el terrorismo. “Hay hechos que no se pueden borrar de la memoria colectiva”, subrayó el escritor, despertando la atención de los asistentes.

Arantxa Cala guiaba la conversación con preguntas que permitieron contextualizar los pasajes más significativos del libro y acercar al público al perfil humano de un hombre que vivió en primera persona momentos clave de la historia reciente de España.

El ambiente, a caballo entre lo literario y lo testimonial, trasladó al auditorio a una época de incertidumbre y valentía que marcó a varias generaciones.

Una cita enmarcada en el 175 aniversario

El acto se enmarca dentro del extenso calendario de actividades con el que el Casino Jerezano está celebrando su 175 aniversario. Un programa que combina literatura, historia, música y cultura para reforzar el papel de la institución como referente social y cultural de la ciudad.

La directiva del Casino destacó la importancia de contar con autores como Rocha en su programación. “Eventos de este calibre enriquecen nuestra oferta y consolidan la proyección del Casino como un espacio abierto al conocimiento y al diálogo”, señalaron.

El público, compuesto por socios y ciudadanos interesados en la literatura y la historia reciente de España, aplaudió con entusiasmo la intervención de Rocha, que firmó ejemplares de su obra al finalizar el encuentro.

Interés que trasciende lo local

La presencia de más de 60 asistentes en una tarde de jueves es un reflejo del interés que despierta un libro como Misiles para la ETA, que va más allá de lo literario para adentrarse en lo político, lo militar y lo humano.

Con este acto, el Casino Jerezano refuerza su compromiso con la cultura y el pensamiento crítico, abriendo sus puertas a debates que forman parte de la memoria colectiva.