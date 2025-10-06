Ya hay un caso de una afectada por los cribados de cáncer de mama en Jerez

La Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez se ha reunido este lunes con la gerente del Hospital de Jerez, Lourdes García, y con Mª Ángeles Márquez, subdirectora médica de Atención a la Ciudadanía. En este encuentro, AMMA ha detallado que durante el fin de semana ha contactado con la entidad una afectada por los retrasos en el programa de cribado de cáncer de mama, “comprometiéndose el Hospital a contactar con ella este mismo lunes”.

“Hemos solicitado información sobre los protocolos actuales en los cribados, especialmente en los casos no concluyentes o dudosos. La gerente del Área nos ha explicado amablemente el protocolo que se aplica actualmente. Nos indica que aproximadamente el 99% de estos casos resulta ser tumores benignos. También nos han informado que había unas 60 mujeres pendientes de notificación desde septiembre. Afortunadamente, ya han sido contactadas”, informa la presidenta de AMMA,María José López.

La asociación continúa explicando que respecto a los plazos, “nos informan de que nuestro Hospital manejaba un periodo de 15 días a 3 meses para notificaciones. Sin embargo, en otros centros de Andalucía los plazos pueden llegar a ser de 6 meses a 1 año. Desde AMMA hemos expresado nuestra preocupación. Consideramos excesivo esperar hasta un año en casos no concluyentes, ya que incluso un 1% de esos casos podría resultar positivo y ese retraso sería crítico. Seguiremos trabajando y luchando por la mejora de los protocolos de cribado y atención para todas las mujeres”.

Adelante Andalucía pide conocer la situación en Jerez

La situación generada por los retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama tras los cribados ha llevado a Adelante Andalucía "a exigir responsabilidades y explicaciones a la alcaldesa María José García-Pelayo". Carlos Fernández, portavoz de la formación andalucista en Jerez, ha reclamado que la alcaldesa “se interese de manera urgente por la situación de las mujeres jerezanas”. Fernández subraya que “de las más de 2.000 mujeres andaluzas que hoy están en vilo por los retrasos, es imprescindible conocer cuántas podrían estar afectadas en Jerez”, y exige a García-Pelayo “que investigue y comunique públicamente cómo repercute esta situación en el distrito sanitario local”.