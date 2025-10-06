UGT denuncia "un tijeretazo en las sustituciones" del SAS en la comarca de Jerez

Desde UGT Servicios Públicos Comarca de Jerez queremos hacer una defensa de una sanidad pública de calidad denunciando la falta de sustituciones en prácticamente todas las categorías que están sufriendo los centros del SAS de la comarca de Jerez.

En el Hospital de Jerez además de no sustituir, dice el sindicato "están doblando turnos y cambiando de unidades al personal para intentar paliar la falta que existe; esto sobre todo está pasando con las Tcae y en servicios muy sensibles como en la unidad de Pediatría, donde llevan semanas con el personal bajo mínimos, pudiendo afectar a la seguridad del paciente y sin duda a la del profesional, que ya no puede más". Concretamente, señalan que la unidad está funcionando hoy con una TCAE y un sólo enfermero en el turno de mañana. "En urgencias pediátricas, solo hay un TCAE, cuando la plantilla debería ser el doble. La semana pasada también sucedió en varias ocasiones en esta misma unidad". Esto también ocurre hoy en la unidad de oncología con las TCAE.

Según este sindicato, la dirección hace caso omiso de las múltiples quejas que, tanto los profesionales como UGT realiza sobre esta situación que además de llevar tiempo, "parece que va a ser la tónica habitual, agravándose más aún si cabe con la llegada del invierno con lo que conlleva, aumento de patologías respiratorias, más ingresos, en fin, más trabajo con el mismo personal".

Las categorías que más hacen llegar al sindicato la falta de sustituciones son las ya mencionadas TCAE, los Técnicos Superiores Sanitarios (Técnicos de Laboratorio y de Farmacia) y el personal de gestión y servicios (personal administrativo, celadores,...).

En las Unidades de Atención al Ciudadano de la Atención Primaria es donde echan en falta más personal "y donde se puede ver a casi cualquier hora a usuarios teniendo que esperar bastante tiempo para cualquier gestión".

Denuncian que desde "la Consejería de Salud han dado un tijeretazo a las sustituciones", repercutiendo en la merma de los servicios que se le da al ciudadano. "Las sustituciones del Área tienen que estar aprobadas por los servicios centrales del SAS y apenas las conceden". Y apostillan en una nota de prensa que el personal del Área está cansado de tener que pagar con más cargas de trabajo los recortes de personal del gobierno andaluz.

Para UGT Servicios Públicos Andalucía "es un desastre la gestión que, poco a poco, está minando nuestras plantillas, quemando a nuestros profesionales y poniendo en bandeja de plata la privatización de nuestra sanidad pública". "Luego sacarán alguna orden donde se diga que 'solo se podrá privatizar en caso de emergencia sanitaria' y previamente habrán creado esa emergencia sanitaria con su política de recortes de contratos".