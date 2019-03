Viñedos, bodegas, casas palacios y calles jerezanas. Apenas hay datos del próximo rodaje de El verano que vivimos y el guión atrae las miradas de miles de jerezanos. Si se rueda en Jerez, se hace el casting en Jerez. ¡Qué mejor! Ni el viento ha arruinado este sábado las ganas de ser un granito de arena en esta gran producción, una película producida por Bambú Producciones, Atresmedia Cine y Warner Bros Entertainment España y La Claqueta.

A las diez de la mañana se abrieron las puertas del centro social Blas Infante y ya había gente esperando para entrar a la prueba. Una cita que ha sido exclusivamente fotográfica, como ha explicado Manuel de Ceano, de la agencia Son de Casting: "Es un casting fotográfico. Después quizás tengamos las pequeñas partes, que son papeles con peso específico por la escena o son menos de dos frases y no se seleccionan a profesionales, por lo que sí habría una entrevista personal".

Desde primera hora ha reinado un gran ambiente y a pesar de que ha habido interesados que esperaron incluso dos horas de pie, las risas no se han dejado de escuchar en el Blas Infante. De Ceano ha declarado que a través del sistema de preinscripción había registradas antes de empezar 2.019 personas, aunque finalmente se han presentado 1.200.

"Estamos buscando a hombres y mujeres entre 18 a 65 años. De momento no tenemos desglosado el guión, pero en general buscamos sobre todo personas que puedan tener un perfil adecuado a finales de los años 50. Necesitamos unas 1.000 personas para figurantes", ha declarado De Ceano, quien ha reconocido que "la gente joven se presta mucho a estas cosas, las personas mayores, a partir de 45 y sobre todo varones, cuestan más trabajo encontrarlas, pero al final los conseguimos”.

En el límite de la edad ha estado María Araceli Carrión: "Por poco, tengo 65 años. Estoy en un grupo de teatro, me encanta la interpretación. He empezado un poco tarde, pero nunca es tarde, ¿no?". María José García y Manuel Castellano tampoco han dudado en presentarse. "Es una experiencia nueva, no tenemos nada que hacer porque estamos ya jubilados. Me enteré del anuncio por Onda Jerez y me animé. Es la primera vez y como nos gustan vivir experiencias nuevas, aquí estoy", ha declarado María José. Su marido, Manuel ha añadido: "Siempre hay que probar cosas. Estamos jubilados y ha sido agradable".

Yolanda Blanco no ha parado de sonreír, "soy un espíritu feliz". "Me he presentado porque siempre me ha gustado el teatro, de siempre. Es como una espinita que tengo clavada y mira, con 48 vamos a saltar a la fama (ríe). Yo trabajo, soy médico, pero siempre me ha gustado esto. En otras ocasiones no me he enterado del casting pero esta vez sí y he venido con familia. Me lo he pasado bien", ha declarado Blanco.

Ángeles Vázquez también ha salido sonriendo de la prueba. La jerezana quiso apuntar a su hijo al casting, pero él no quiso presentarse,"así que le dije '¡pues apúntame a mí!' A la vejez viruelas hija. Me encantaría participar. Me hace mucha ilusión".

Por Facebook conoció Guadalupe Cordero la fecha del casting y aunque era la primera vez acudía a uno, "he estado muy tranquila". "Me presento porque es una experiencia nueva. Además me hace ilusión ver a los actores, como a Blanca Suárez y a Javier Rey", ha dicho. Para Antonio Delgado también ha sido la primera vez que se enfrentaba a un casting, a pesar de que le atrae el mundo del cine: "Siempre me ha llamado la atención y nunca he estado cerca de esta industria. Así que el casting es una oportunidad para verlo más cerca".

Desde Son de Casting, empresa encargada de la audición, han agradecido la colaboración del Ayuntamiento y Jerez Film Office, puesto que "las instalaciones son perfectas y el ambiente genial".