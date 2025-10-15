La Cátedra de Flamencología de Jerez anuncia sus Premios Nacionales 2025

La Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez ha anunciado en la mañana de este miércoles 15 de octubre los ganadores de los Premios Nacionales de Flamenco 2025, galardones que serán entregados en una gala especial a celebrar el próximo 8 de noviembre en los Museos de la Atalaya de Jerez.

El Palacio de Villapanés, sede de la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, ha sido escenario de esta presentación, que ha contado con la presencia del delegado de Cultura del consistorio jerezano, Francisco Zurita, el responsable en Cádiz de la Fundación Unicaja, Javier Vela, así como el presidente de la Cátedra de Flamencología, Francisco Pereira. Asimismo, el acto ha contado también con el autor del cartel de esta edición, el artista Luis Márquez, y el Club Filatélico Jerezano representado por su presidente Jesús López.

La relación de premiados, que incluye la categoría 'Copa Jerez' para artistas locales, es la siguiente:

PREMIO NACIONAL DE CANTE: MAYTE MARTÍN

PREMIO NACIONAL DE BAILE: ANA MARÍA BUENO

PREMIO NACIONAL DE GUITARRA: JUAN MANUEL CAÑIZARES

PREMIO A LA MAESTRÍA: JUAN VILLAR

PREMIO A LA DIVULGACIÓN: JOSÉ MARÍA CASTAÑO

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN: CRISTINA CRUCES

PREMIO ESPECIAL A LA INVESTIGACIÓN: EULALIA PABLO

PREMIO CÁTEDRA DE HONOR: CALIXTO SÁNCHEZ

COPA JEREZ DE CANTE: ENRIQUE SOTO

COPA JEREZ DE GUITARRA: JOSÉ QUEVEDO ‘BOLITA’

COPA JEREZ DE BAILE: LEONOR LEAL

En su intervención, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha felicitado “a la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez por la magnífica labor que realiza durante todo el año en favor del conocimiento, la investigación y la difusión del flamenco”.

“Nos alegra especialmente que, tras más de una década, estos premios fueran recuperados en 2023, y que hoy podamos seguir celebrando su continuidad con una nueva edición que reconoce el talento, la maestría y el compromiso de quienes dedican su vida al arte flamenco”, ha añadido.

Por último, recordó que de “esas raíces profundas bebemos también en la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031, un proyecto que integra el arte, la historia y la pasión de nuestra gente”.

Javier Vela, representante de la Fundación Unicaja, ha reconocido que “para nosotros es un orgullo poder participar en estos premios que son todo un referente dentro del mundo del flamenco”, al tiempo que incidió en el “compromiso que desde nuestra entidad hacemos con la cultura y en especial para apoyar la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea de Jerez de 2031”.

Vela ensalzó el trabajo “que la Fundación Unicaja lleva a cabo en la provincia de Cádiz”, recordando “el programa de conciertos que hemos tenido este verano con la presencia de artistas reconocidos”.

Los miembros de la Cátedra, junto a Francisco Zurita, Luis Márquez, Javier Vela y Jesús López. / Miguel Ángel González

El presidente de la Cátedra de Flamencología, Francisco Pereira, se ha referido a la “larga trayectoria histórica” de estos premios, creados en 1964 y que gozan de “una especial trascendencia” dentro del mundo del flamenco.

Desde la Cátedra de ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Jerez a la hora de poner en marcha la gala del próximo 8 de noviembre, y en especial los patrocinadores oficiales, Fundación Unicaja y Grupo Solera, “por el esfuerzo y la confianza que han depositado en nuestro trabajo pero sobre todo en estos premios, cuyo objetivo no es otro que reconocer el trabajo y dedicación al flamenco de estos artistas y sobre todo su compromiso con la cultura”. También colaboran en estos premios bodegas Williams & Humbert y Clínicas Beiman.

Entre las novedades de esta edición sobresale la elaboración de un cartel específico para el acto, una obra de pintura al óleo que ha sido realizada por el artista jerezano Luis Márquez y que será donada a una institución social de la ciudad “con el fin de poner nuestro granito de arena para todos aquellos que lo necesitan”.

El autor del cartel agradeció “la confianza que la Cátedra ha depositado en mí” y destacó que su objetivo “es representar el cante, el baile y la guitarra”, pero también “hacer un pequeño homenaje a las mujeres mayores de las que tanto hemos disfrutado, con ese baile y esas maneras de vivir.”.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, a las 12.00 horas, en los Museos de la Atalaya, y será abierta al público hasta completar aforo.

Cartel de la gala del próximo 8 de noviembre.

Una gala de arte

En el transcurso de la presentación se ha conocido también el programa de la gala de entrega que se celebrará el próximo 8 de noviembre a las 12.00 horas en los Museos de la Atalaya con libre acceso hasta completar aforo.

En el elenco destaca la presencia de artistas como José Méndez, Miguel Lavi, Lidia Hernández, Felipa del Moreno, Eva Ruiz-Berdejo, Fernando Galán, Miguel Téllez, Antonio Higuero, Nono Jero, Santiago Lara y la colaboración especial de la Orquesta Álvarez Beigbeder de Jerez.

Igualmente, el acto de anuncio de los premios ha servido para presentar el sello conmemorativo de este Premios Nacionales que ha realizado expresamente para la ocasión el Club Filatélico Jerezano.