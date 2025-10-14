Logo del Festival Cine con Acento de Jerez 2025

El III Festival de Cine con Acento, que se celebrará del 14 al 18 de octubre de 2025 en Jerez de la Frontera, se desarrollará con proyecciones de cortometrajes y películas andaluces, ponencias de profesionales del sector y diversos espectáculos relacionados con el mundo del cine con la participación de más de 200 obras.

Los objetivos de este festival, entre otros, son promocionar la ciudad de Jerez como localización de producciones cinematográficas a escala nacional e internacional; consolidar premios a cineastas y productoras andaluzas; visibilizar a los profesionales del sector; formar en valores a través del cine; el intercambio con festivales de cine europeo y el fomento del cine entre los jóvenes. Para descargar programación en formato PDF (pinche aquí)

Programación del III Festival de Cine 'Con Acento' de Jerez 2025

Martes 14

Los Claustros de Santo Domingo

12:00 Inauguración exposición de fotos y trabajos EA. Anuncio de la selección corto-expres.

12:30 Documental: "Somos memoria, la voz robada de las mujeres (38 minutos)

Coworking Cultura y Empresa. (Calle Sevilla, 15)

16:00 documental: "De todos lados un poco."

17:30 Un vino con... Alex O'Dogherty.

Los Claustros de Santo Domingo

19:00 Proyección película: "Las aventuras del príncipe achmed." Cinetones (cine mudo con música en directo)

21:00 Proyección película: "volver a ver."

Miércoles 15

Los Claustros de Santo Domingo

Exposición de fotos y trabajos diseño EA.

Yelmo Cines (C.C. Areasur)

16:30 presentación Juan Miguel del Castillo. Proyección corto-exprés y entrega de premios.

17:30 proyecciones cortos de ficción selección.(112 minutos)

Frágiles como rosas

Macarena una comedia espiritual.

No pisar

Orph

Perla

Quejío de loba

Tiempo y perdón

Tristes tigres

Jueves 16

Los Claustros de Santo Domingo

Exposición de fotos ytrabajos de diseño EA.

Coworking Cultura y Empresa. (Calle Sevilla, 15)

11:30 Proyecciones: cortos docu. (40minutos)

Amoragaor

Las Malas

Oficios de Doñana

12:30 proyección documental:

Antonio, El Bailarin de España (88 minutos)

16:30 Proyección cortos animación (58 minutos)

Estela.

Homework

Manadas Alfa

Old Shoes.

One-way Cycle

Tizna

18:00 Un vino con... Pablo Otero.

19:30 un vino con..Teresa Segura y Alexis Morante.

21:00 Proyeccion película: "Solos en la noche." (88 minutos).

Viernes 17

Los Claustros de Santo Domingo

16:00 documental: "La gran redada gitana" de Pilar Távora. (84 minutos)

17:30 un vino con.. Acento gitano, Borja Moreno

18:30 un vino con... Adelfa calvo.

20:00 proyección película: "Te protegerán mis alas." (107 minutos.)

22:00 proyección película: (Fuera de concurso) "tierra de nadie.“

Sábado 18

Teatro Villamarta

19:00 Photocall y recepción.

20:00 Gala de clausura con las actuaciones de Sherry Fino y La Chispa