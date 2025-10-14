Programación del III Festival de Cine 'Con Acento' de Jerez 2025
El certamen se celebra del 14 al 18 de octubre en diferentes escenarios de la ciudad.
Participan más de doscientas obras entre largometrajes, cortometrajes y documentales.
El III Festival de Cine con Acento, que se celebrará del 14 al 18 de octubre de 2025 en Jerez de la Frontera, se desarrollará con proyecciones de cortometrajes y películas andaluces, ponencias de profesionales del sector y diversos espectáculos relacionados con el mundo del cine con la participación de más de 200 obras.
Los objetivos de este festival, entre otros, son promocionar la ciudad de Jerez como localización de producciones cinematográficas a escala nacional e internacional; consolidar premios a cineastas y productoras andaluzas; visibilizar a los profesionales del sector; formar en valores a través del cine; el intercambio con festivales de cine europeo y el fomento del cine entre los jóvenes. Para descargar programación en formato PDF (pinche aquí)
Martes 14
Los Claustros de Santo Domingo
12:00 Inauguración exposición de fotos y trabajos EA. Anuncio de la selección corto-expres.
12:30 Documental: "Somos memoria, la voz robada de las mujeres (38 minutos)
Coworking Cultura y Empresa. (Calle Sevilla, 15)
16:00 documental: "De todos lados un poco."
17:30 Un vino con... Alex O'Dogherty.
Los Claustros de Santo Domingo
19:00 Proyección película: "Las aventuras del príncipe achmed." Cinetones (cine mudo con música en directo)
21:00 Proyección película: "volver a ver."
Miércoles 15
Los Claustros de Santo Domingo
Exposición de fotos y trabajos diseño EA.
Yelmo Cines (C.C. Areasur)
16:30 presentación Juan Miguel del Castillo. Proyección corto-exprés y entrega de premios.
17:30 proyecciones cortos de ficción selección.(112 minutos)
Frágiles como rosas
Macarena una comedia espiritual.
No pisar
Orph
Perla
Quejío de loba
Tiempo y perdón
Tristes tigres
Jueves 16
Los Claustros de Santo Domingo
Exposición de fotos ytrabajos de diseño EA.
Coworking Cultura y Empresa. (Calle Sevilla, 15)
11:30 Proyecciones: cortos docu. (40minutos)
Amoragaor
Las Malas
Oficios de Doñana
12:30 proyección documental:
Antonio, El Bailarin de España (88 minutos)
16:30 Proyección cortos animación (58 minutos)
Estela.
Homework
Manadas Alfa
Old Shoes.
One-way Cycle
Tizna
18:00 Un vino con... Pablo Otero.
19:30 un vino con..Teresa Segura y Alexis Morante.
21:00 Proyeccion película: "Solos en la noche." (88 minutos).
Viernes 17
Los Claustros de Santo Domingo
16:00 documental: "La gran redada gitana" de Pilar Távora. (84 minutos)
17:30 un vino con.. Acento gitano, Borja Moreno
18:30 un vino con... Adelfa calvo.
20:00 proyección película: "Te protegerán mis alas." (107 minutos.)
22:00 proyección película: (Fuera de concurso) "tierra de nadie.“
Sábado 18
Teatro Villamarta
19:00 Photocall y recepción.
20:00 Gala de clausura con las actuaciones de Sherry Fino y La Chispa
