Cayetano del Pino presenta su exclusivo Amontillado VORS

Bodegas Cayetano del Pino ha presentado este lunes su exclusivo Amontillado VORS, un vino con más de 30 años avalados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez, que ve por primera vez la luz y que completa así la gama de Amontillados de esta firma bodeguera centenaria.

Amontillado VORS es un vino fruto de la vejez de las mejores soleras de de amontillado de la bodega, que se presenta en una edición limitada de tan solo 300 botellas de 50 cl y estuchado.

Cayetano del Pino también ha dado conocer sus nuevos vinos Fino y Cream, ambos de calidad superior y que se incorporan a la gama Solera. Cabe destacar que el Cream es el resultado de un cabeceo entre el afamado Palo Cortado de la bodega con un vino Pedro Ximénez.

La firma bodeguera jerezana ha aprovechado el acto de presentación para mostrar la nueva imagen de sus vinos Soleras, VOS y VORS. Una línea modernizada, sin perder la esencia tradicional de los vinos de Jerez y cuyo objetivo es seguir ampliando la excelsa colección de etiquetas que posee la marca, mirando al futuro sin perder de vista el pasado.

La bodega ha trabajado intensamente todos estos meses con la mayor de las ilusiones y con los mejores materiales para diseñar y completar la nueva Imagen de los vinos de Cayetano del Pino para seguir engrandeciendo así la historia de una bodega que hace tan solo unos días cumplía 137 años.

Fulgencio Meseguer, director ejecutivo de la Bodega, reconoce que “estamos muy ilusionados con la nueva imagen, en la que hemos enfocado todos nuestros esfuerzos para ofrecer al consumidor un producto de calidad superior en todos los sentidos”.

El acto ha contado con la presencia del teniente de alcaldesa de Presidencia, Agustín Muñoz, el delegado de Economía, Hacienda y Patrimonio, Francisco Delgado, y el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, así como representantes del sector del vino y de la hostelería de la ciudad.

Agustín Muñoz ha felicitado a Fulgencio Meseguer y a todo su equipo por su nuevo proyecto empresarial y por el compromiso que adquirió hace poco más de un año con esta empresa, “a cuya imagen ha dado la vuelta en tan escaso periodo de tiempo. Fulgencio es un empresario jerezano de sobra conocido por todos, que cree en las posibilidades de su ciudad, y que ha hecho una firme apuesta por la regeneración del centro histórico”.

“Desde el gobierno, damos la bienvenida a toda inversión que apueste por el mantenimiento y la promoción de la industria bodeguera de la ciudad. Y ésta, sin duda, lo es con creces”, ha destacado, al tiempo que ha subrayado sobre los nuevos productos se caracterizan “por la excelencia y la innovación que siempre hace este empresario en todo lo que emprende. "Me consta que para vosotros, la presentación de nuevos vinos y de la imagen corporativa es un sueño hecho realidad, como también lo es el proceso de rehabilitación y renovación de estas instalaciones en el que estáis inmersos, y cuya primera fase estamos contemplando. Sin duda, este proyecto de rehabilitación supone todo un reto, y no me cabe duda de que se convertirá en un nuevo atractivo para la ciudad y, de manera especial, para el centro histórico”, ha apostillado.